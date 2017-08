Reportáž z nejmodernějšího multiplexu v Česku: 4k, 3D, HFR a Dolby Atmos. Co víc si přát?

Byli jsme se podívat do nejmodernějšího českého multiplexu. Jmenuje se Premiere Cinemas, má za sebou kolem dvou měsíců ostrého provozu a najdete ho v obchodním centru Park Hostivař, tedy na tom samém místě, kde po několik let fungovalo Cinema City. Od svého předchůdce se ale nemůže lišit více. Zatímco bývalý provozovatel měl v hostivařském kině namontovaný jediný digitální projektor a zbytek sálů odbavovaly analogové pětatřicítky (což je v době, kdy z Česka mizí analogová distribuce, komerční sebevražda – také tomu ke konci odpovídala programová nabídka), po nástupu Premiere Cinemas došlo ke kompletní modernizaci. Jejím výsledkem je multiplex prošpikovaný nejnovějšími projekčními technologiemi.

Moderních prvků Premiere Cinemas si všimnete už při vstupu do foyer. To sice nebylo rekonstruováno, jak provozovatel původně zamýšlel, takže jsou prostory až na několik kosmetických úprav stejné jako dříve. Místo klasických filmových posterů je však zdobí LCD obrazovky, které buď upoutávají na filmové novinky pomocí trailerů, zobrazují slidy s postery, nebo označují kinosály, v kterémžto případě jednoduchá grafika prozrazuje číslo sálu a představení, které tu poběží. „Časem máme v plánu přidat na pozadí jednoduché animace nebo plakáty filmů, které se v sálu momentálně promítají“, dodává Jan Procházka, generální manažer Premiere Cinemas, který mě prostory hostivařského multiplexu provádí.

Nadšení pro nový projekt z něj doslova čiší, a to jsme teprve na samotném začátku „exkurze“. V okamžiku, kdy vcházíme do největšího sálu v multiplexu (tedy do „dvojky“), se mu rozsvěcejí očíčka. A mně také. Jedná se o nejmodernější kinosál v Česku a dost možná i v celé Evropě. Obyčejný divák si toho všimne leda když usedá do nových křesel, která jsou ob každé čtyři řady řešená tak, že se dají oddělením opěrky spojit v jeden „gauč“. Jsou pohodlná, avšak oči mám pro něco jiného. Dvojka Premiere Cinemas je totiž jeden z mála kinosálů na celém světě, který je připraven na Dolby Atmos.

Nový zvukový formát je schopen pojmout až 128 samostatných kanálů a reprodukovat zvuk skrze až 64 samostatných zvukových jednotek. Jedná se vskutku o žhavou novinku, objevila se totiž v květnu s premiérou pixarovské Rebelky a momentálně si jí můžete poslechnout přibližně na dvaceti místech po celém světě. Většina z nich je v Americe (a počítáme mezi ně třeba i Lucasův SkywalkerSound), dovedete si tedy představit, že se jedná o exkluzivní záležitost. Dolby má v plánu rozšířit Atmos do další přibližně tisícovky kinosálů, k tomu ale dojde až během příštího roku.

Hostivařský Atmos každopádně zatím nešlape. Dvojku sice ze všech stran pozoruje čtyřiatřicet reproduktorů, které jsou připraveny hrát, ještě k nim ale nejsou připojeny zesilovače. Dorazit by měly někdy na podzim. Ptám se, jestli už v Premiere Cinemas vědí, jaký bude první film, který u nich v Atmosu promítnou. Pan Procházka se na mě kulišácky usměje: „Asi Hobit “.

Právě Hobita bude v hostivařské dvojce možné vidět v nedávno zmiňované „plné palbě“ – tedy pokud distributor dodá potřebně vybavenou kopii. Atmos totiž není jediná technologická parádička tohoto sálu (který je jinak, stejně jako všechny ostatní zdejší sály, připravený „alespoň“ na Dolby 7.1). Další taková hračka se nachází o patro výše v projekční kabině, ze které na stříbrné plátno putuje 4k obrázek z projektoru Christie CP4230 (o jehož 3D se případně stará polarizační systém od DepthQ). Christie se tu moc dlouho neohřeje, je jen vypůjčená. Premiere Cinemas má smlouvu se Sony, které multiplex během příštích měsíců dovybaví dalšími čtyřmi 4k přístroji Sony SRX-R515.

Všechny zdejší soňáky jsou připraveny na zvýšenou snímkovou frekvenci (HFR). Jak tedy zmiňuji výše, pokud dorazí správná DCP kopie, bude se tu Hobit promítat ve 4k, ve 3D, ve 48fps a za doprovodu Dolby Atmos. Říká někdo geekgasm?

Největší vychytávky moderních projekčních technologií si každopádně můžete užívat už teď. Hostivařské Premiere Cinemas je jedno z pouhých deseti českých kin, které promítá Temný rytíř povstal ve 4k. Pan Procházka mi na zkoušku pouští úvodní scénu, točenou na IMAX kamery. Na rozdíl od IMAXu je sice obraz orámován stále stejně, obrázek je ale jak víno. Zkušené oko zaplesá. Ptám se, jestli fakt, že jako jedni z mála promítají Temného rytíře ve 4k, uvádějí alespoň v programech. Neuvádějí. Je to škoda. Podobnými vychytávkami by se kino mělo chlubit. Nestačí říct jen „jsme moderní“. Technicky založený divák, kterých zrovna na nového Batmana jistě pár přijde, možnost výběru 4k sálu ocení.

Ptám se tedy, jestli je alespoň možné zjistit, v jakém sálu se který film promítá. Kdybych totiž přišel na Batmana, měl bych sice záruku, že bude ve 4k, ale podle programu se nedozvím, v jaký čas se promítá v menším sálu a v jaký čas se promítá v tom největším. Prý mi to řeknou na pokladnách – buď se zeptám, nebo zavolám. Opět mi přijde škoda, že takovou informaci nedostávám hned v rámci programu. Pan Procházka mě alespoň uklidní, když uzná, že je to dobrý nápad. Snad časem. Takhle moderní kino by mělo své výhody oproti konkurenci patřičně prodávat.

Vedle 4k projekcí nabízí hostivařský multiplex další parádičku: Všechny zdejší sály jsou vybaveny osmikanálovou aparaturou. Takových kin už je v Česku kolem třiceti, osmikanálový mix u celovečeráku si ale můžeme užít až teď, když si v kinech odbyl premiéru nový Bourne. Právě toho je možné slyšet v nativním osmikanálu a podle prvních reakcí je to hodně dobrý poslech. Co teprve převede Atmos!

Poté, co vcházíme do projekční kabiny, což je vlastně jedna dlouhá chodba, v níž vedle sebe leží na podlaze všechny projekční mašiny, si hned u prvního projektoru všímám, že je k němu připojený Blu-ray přehrávač. Generální manažer Premiere Cinemas si v jedničce zkoušel zvuk z Blu-ray (na návštěvě jsem byl před otevírací dobou). Samozřejmě hned zbystřím, protože mě zajímá, jak takový Blu-ray vypadá na 4k projektoru klasického kina. V přehrávači se sice zrovna protáčela Bourneova identita, což po obrazové stránce není žádný skvost, i přes to ale po vstupu do sálu obdivuji, jak film na velkém plátně vypadá. Kdyby mi někdo pustil nějaký novější film místo z DCP právě z Blu-ray, asi bych rozdíl nepoznal. Je škoda, jak málo lidí si uvědomuje, že si koupí filmu na Blu-ray pořizují kopii, která je téměř neroznatelná od 2k, v němž je většina projekcí v Česku.

Procházíme obří projekční kabinou. Pohled je to v případě většiny projekčních zařízení stejný: Většinou vedle sebe stojí 4k mašiny s 3D systémem, vedle nich je postavený procesor **Dolby CP750 (7.1)* a zesilovače na jednotlivé kanály (od Crown). Pro osmikanálový zvuk je to tedy osm zesilovačů. To se ještě dá. Dolby Atmos jich ale bude mít přes třicet! Až se projekční kabiny Premiere Cinemas na podzim dovybaví, bude to tu vypadat jak ve vesmírné lodi.

Jak vlastně probíhá distribuce teď, kdy ze hry vypadly kotouče s pětatřicetimilimetrovým filmem? Kino dostane snímek na harddisku v DCP (Digital Cinema Package) standardu (ve kterém musejí přicházet i reklamy a trailery) a nahraje si ho na servery. Velikost takové kopie samozřejmě závisí na délce filmu, na rozlišení a na počtu rozměrů. Normální český film si vezme třeba 150GB. Kopie ale může narůst i do velikosti kolem 350GB nebo více (ve 3D je velikost dvojnásobná, v HFR se samozřejmě bude násobit ještě jednou). Své řekne i množství kanálů. Hobit tedy bude solidní monstrum.

Hostivařské Premiere Cinemas je momentálně jedno z nejlepších kin, do kterých může divák zavítat. Jeho technické vybavení u nás nemá konkurenci, pokud bychom tedy měli vedle IMAXu doporučit nějaké pražské kino, kam na film v té nejvyšší technické kvalitě, bylo by to tohle. Míst se 4k projekcí samozřejmě existuje více (pražské Aero a Oko, Chomutov, Jičín, Kolín, nebo třeba Olomouc), Hostivař ale nabízí všechno pohromadě. Kino je to navíc pohodlné.

Jestli bych si měl na něco stěžovat, byly by to spíš drobnosti. Foyer působí až moc chladně a atmosféra kina před vstupem do sálu díky tomu není tak přátelská, jako jsme zvyklí u jiných kin (bude to znít jako hloupá výtka, ale přičítám to absenci koberců, právě ty v člověku vzbuzují už při vstupu do kina pocit, že vchází spíše do obýváku). LCD displeje, které tu na člověka svítí ze všech stran, nejsou ani zdaleka využité tak, jak by být mohly (chtělo by to sloupové stojany uprostřed foyer, lepší grafické zpracování – to se prý chystá, mazanější multimediální využití – i když se tu prý časem budou třeba dát hrát hry na konzolích, což je na zkrácení čekání na projekci hodně fajn). Ale i když technicky vzato patří mezi nejstarší u nás, prakticky vzato je to velmi mladé kino, na němž se očividně stále pracuje. Jako takovému mu fandíme.