15 minut (Blu-ray)

Český název: 15 minut Originální název: 15 Minutes Rok výroby: 2001 Žánr: Akční / Kriminální / Drama / Thriller Délka: 121 minut (2:01) Režie: John Herzfeld Hrají: Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Melina Kanakaredes, Karel Roden, Oleg Taktarov, Vera Farmiga, James Handy, Darius McCrary, Charlize Theron, Kim Cattrall, David Alan Grier, Vladimir Maškov, Noelle Evans, Gabriel Casseus, Tygh Runyan, Roseanne Barr, Anton Yelchin, Sebastian Roché, Kata Dobó, Toni Kalem, Barry Primus, Malcolm-Jamal Warner, Paul Herman, Ritchie Coster Studio: Warner Bros. Distribuce v ČR: Magic Box (od 14. 10. 2015)

Technické informace

Český zvuk ANO

České titulky ANO

Typ disku: bude doplněno Počet disků: 1 Zvukové stopy: česky DD 2.0 / anglicky DTS-HD Master Audio 5.1 / japonsky DD 2.0 / polský komentář DD 5.1 / portugalsky (Brazílie) DD 2.0 / španělsky (Kastilie) DD 5.1 / španělsky (Latinská Amerika) DD 2.0 Titulky: české, anglické pro neslyšící, francouzské (Paříž), japonské, portugalské (Brazílie), španělské (Kastilie), španělské (Latinská Amerika) Formát obrazu: 2,35:1 Rozlišení: 1080p Video: bude doplněno

Popis filmu

Vražda dnes musí splňovat tři podmínky: musí mít motiv, prostředky … a média. V superakčním thrilleru zažijí Robert De Niro a Edward Burns opravdu horké chvilky. Dva zabijáci z východní Evropy věří, že nejrychlejší cesta ke slávě a bohatství vede v Americe přes skandál. Pustí se proto do zběsilého řádění, které rázem dostane prostor v hlavním vysílacím čase. Na stopě jim jsou policejní veterán z oddělení vražd (Robert De Niro) a mladý vyšetřovatel z hasičského sboru (Edward Burns). V šílených kulisách bulvární televize a s pobouřenou justicí za zády jsou oba muži vtaženi do vražedně třaskavé hry na kočku a myš, v níž se ulice New Yorku promění v bitevní pole. Ve filmu dále hrají Kelsey Grammer (televizní seriál Frasier) a Melina Kanakaredes (seriál Providence). Snímek 15 minut, to je „příval čistého adrenalinu“ (Movieline), který vás úplně ochromí!

Bonusy

Audio komentář: Hovoří režisér John Herzfeld

Několik pohledů do zákulisí

Vystřižené scény s komentářem režiséra

Olegova videa – záběry z hercovy perspektivy

God Lives Underwater: „Fame“ (hudební video)

Originální trailer

Kamerové zkoušky

Bonusové materiály mohou být ve standardním DVD rozlišení a často neobsahují žádnou českou jazykovou podporu.