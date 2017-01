TÉMA: Steelbook, kam se podíváš, aneb jak nám sběratelství začalo lézt na nervy

Jak dlouho sbíráte Blu-ray? Rok, dva? Pět? Nebo jste se do první placky zakousli už v samotných začátcích, tedy v době, kdy proti Blučkům stálo HD DVD? Jak se za tu dobu váš postoj k Blu-ray změnil? Máte na amaraye a limitované edice speciální poličky, kam si ty nejzajímavější kousky vystavujete, nebo naopak patříte mezi ty, kterým krabičky s filmy akorát lezou na nervy a těšíte se na nějaké pořádné VoD?

Ať už se řadíte mezi jakékoli HDmagory, asi se shodneme na tom, že prvotní impuls, proč jste se do kupování filmů na Blu-ray pustili, byl jednoduše ten, že jste si chtěli své oblíbené fláky užít v co nejvyšší možné kvalitě. Protože co si budeme povídat, navzdory tomu, co nám říkaly maminky a přítelkyně a co psali někteří “odborníci” v médiích, mezi SDčkem z DVDčka a FullHDčkem z Blu-ray je sakra rozdíl a je vysoká šance, že pokud čtete tyto řádky, jste si ho moc dobře vědomi.

Stejně jako v dobách VHSek, Laserdisců nebo DVDček, i kolem Blu-ray téměř okamžitě vznikla nemalá komunita lidí, kteří při nakupování filmů vnímají ještě jeden rozměr celého procesu. Nezajímá je pouze, zda dostanou svůj oblíbený film a jestli je na disku dabing nebo titulky. Naopak, občas si koupí i snímek, který je jim úplně ukradený. Tihle lidé přemýšlejí o svém nákupu mnohem hlouběji. Jsou to sběratelé. Něco vám o nich povíme:

Jsou to šílenci…

…a hrdě se k nim hlásíme.

Sběratelství Blu-ray, stejně jako tomu bylo s předešlými formáty, umí být časově a finančně zatraceně náročná disciplína, jejíž pravidla se za těch necelých osm let existence stačila ve velkém změnit – a ne vždy k lepšímu. O tom ale o pár odstavců později. Jak se tedy člověk k takovému sbírání vůbec dostal?

Dovolte mi mluvit chvíli za sebe, i když se to bude mít podobně i u spousty dalších sběratelů. V době, kdy se formát rozjížděl, bylo tady v Česku docela těžké sehnat pořádný release. Nabídka titulů byla velmi omezená, disky extrémně drahé (vzpomínka na ten první koupený nás všechny bolí dodnes – devět stovek za placku s katalogovým filmem) a něco jako sběratelské edice neexistovalo, o bonusových výbavách ani nemluvě. Avšak v zahraničí na tom byli podstatně lépe a jelikož se Blu-ray téměř zbavil regionálního kódování (striktně se ho drží jen některá studia a většina zámořských vydání tak bývá region-free), odpadla – jestliže se člověk rozhodl pro import – potřeba koupě region-free přehrávače. Pokud tedy zájemce o větší množství filmů na Blu-ray neměl problém s anglickým zvukem nebo titulky, byl pro něj dovoz docela jasnou volbou.

To totiž bývaly časy, kdy se počet českých Blu-ray edic pohyboval v desítkách, zatímco v Americe a dalších velkých trzích ve stovkách. Importu také nahrávala ekonomická situace, dolar se totiž po hlubokých propadech pohyboval mezi šestnácti a sedmnácti korunami, navíc tu nebyl žádný celní či DPH limit. Takže pokud člověk koupil pět filmů na Blu-ray, mohlo ho to včetně poštovného vyjít v průměru třeba na dvanáct stovek. To je rok 2007 nebo podobně. Tedy doba, ve které byste si tu za podobné peníze koupili jeden a čtvrt filmu. Navíc bez bonusů. Než se člověk vzpamatoval z těch nesmyslně nízkých cen, začaly se mu doma kupit Blučka ze všech koutů světa. Jenže s amarayi začala být hodně rychle nuda. Na scénu tak nastupují speciální, limitované, výroční, sběratelské a čertví jaké ještě edice. A sběratelům placek s filmy se otevírají vrátka do další dimenze.

Začalo to nevinně edicemi, jejichž existence dávala smysl.

Formát, jehož nabídka sice rychle rostla, v letech 2007 – 2009 postrádal opravdové tituly “to die for”. A jejich příchod uměla studia velmi chutně okořenit. Vzpomínáte na Blade Runnera? Pětidisková edice se všemi myslitelnými sestřihy, kopou bonusových materiálů a hlavně: místo klasického amaraye v kufříku. Nebo ještě ten samý měsíc, tedy v prosinci 2007: Blízká setkání třetího druhu v přenádherném digibooku. O rok později Matrix (a japonská edice s Nabuchadnezzarem) nebo famózní limitka všech filmů Dirty Harryho, s níž Warneři odstartovali dárkové megaedice, které obsadily rok 2009: Čaroděj ze země Oz (v limitované edici mimo různých knižních materiálů dokonce hodinky!), Jih proti Severu (opět natřískané balení se semišovou povrchovou úpravou), z novinek pak Watchmen s modelem Night Owl, Wanted, Já, legenda, nebo třeba jumbo steelbook Bratrstva neohrožených. Ano, rok 2009 byl z pohledu sběratele jedinečný.

Jenže v tom samém roce se také postupně rozjela mánie kolem steelbooků. Ano, existovaly už několik let jako alternativní balení pro DVD, v případě Blu-ray se ale začaly první objevovat až v roce 2008 s boomem datovaným právě o rok později. První britské kousky jako Sweeney Todd, Wanted (před re-releasem) nebo 10000B.C. jsou dávno OOP (out-of-print, kouzelná zkratka, která vykouzlí úsměv na ústech každého sběratele, protože znamená, že už se daná edice nedá oficiálními cestami sehnat, tudíž jí stoupla hodnota). Jsou ale vzpomínkou na éru, která už je za námi. Narozdíl od současnosti to byly časy, kdy shánění steelbooků znamenalo skutečné dobrodružství.

Tituly se vyráběly v nižších nákladech pro omezené množství trhů, často tedy byly vyprodané ještě v rámci předobjednávky. Jako třeba německý steelbook Ramba. Nebo jakékoli steelbooky disneyovek od kanadského řetězce Futureshop (něco jako u nás Electroworld, jen … větší), který si na poli steelbooků dlouho držel exkluzivitu a hlavně produkoval famózní artworky. Člověk musel prosedět hodiny u internetu a buď stihnout předobjednávku (v případě německého importu), nebo si (v případě Kanady) najít přímo člověka, který vedle Futureshopu bydlel a byl ochotný v den releasu do kamenné pobočky hned během první hodiny od otevření zajít a jednu kopii vzít i pro vás (on-line šlo objednat kvůli ohromnému zájmu jen jeden kus na hlavu…ale nešlo ho poslat mimo Kanadu).

Zní to šíleně? Tak to abych vám ani nevyprávěl o výletech do německých Mediamarktů a Saturnů pro steelbooky, které už se daly sehnat jen v kamenných obchodech, protože Amazon svůj příděl vyprodal. Tradeování prvních tuzemských releasů s lidmi, kteří sbírali steelbooky ze všech trhů najednou (takže měli od jednoho filmu třeba deset skoro totožných steelbooků) za kousky z Asie. Shánění australského e-shopu, který byl ochotný exportovat edice exkluzivní tamnímu trhu. O bidování na e-Bayi samozřejmě ani nemluvě.

Byly to prostě časy, kdy sběratelství steelbooků obnášelo něco víc, než si jen skočit na tuzemský e-shop, třikrát kliknout a o den později zamávat pošťákovi. Člověk musel vynaložit ohromné úsilí. Úsilí, které se samozřejmě vyplácelo. Tehdá jste mohli říct, že máte ten který film v edici, o jejíž existenci v Česku vědělo tak pět lidí a z těch pěti jste byli pravděpodobně jediní, kteří jí měli. Nebo jste mohli sběratelství brát jako zhodnocování svých peněz. První steelbooky jako Sweeney Todd nebo Rambo se prodávaly za třicet liber nebo euro. Dnes za ně na e-Bayi zaplatíte desetinásobek. Futureshop steelbook edice Iron Mana se na tom samém portálu momentálně prodává za dvanáct tisíc korun, ačkoliv už za sebou má velmi podobný re-print. Dvanáct tisíc korun! Teď možná chápete ty hodiny prosezené za monitorem.

Jenže jak si atraktivitu takových edic uvědomovalo čím dál více studií, distributorů a prodejců, začalo se jich logicky o to více objevovat. Až jsme se postupně dostali do situace, kdy začaly vznikat re-printy populárních edic (jako právě zmiňovaný Iron Man, Wanted, Sweeney Todd…naštěstí trochu odlišné, takže na hodnotě prvotin neubraly), steelbooky vznikají v ohromných počtech (což samozřejmě hodnotu sráží) a hlavně v nich vychází snad každý druhý film – často i takové, které si prémiové balení docela jistě nezaslouží. Navíc se objevilo několik “konkurenčních želez” jako Futurepack a Metalpack. Trhy se začaly kovovými krabičkami přesycovat. Najednou je má každý, i lidé, kteří si ani neuvědomují, že “je to něco spešl”. Steelbooky se volně povalují vedle amarayů a co před několika lety byla exkluzivní záležitost, která se objevovala ve stovkách kusů na dvou až čtyřech trzích na celém světě, je nyní záležitost mainstreamová – steelbooky má snad každý trh, kde se Blu-raye vydávají, edice se lisují po tisících a měsíčně jich vychází tolik, že to člověk nestíhá sledovat. Jen z těch posledních – proč bych si, proboha, měl kupovat ve steelbooku Šmouly, Jacka Ryana, 47 Ronin, After Earth, Jeníčka a Mařenku, Die Hard 5 … dostali jsme se tak daleko, že studia ve snaze prodat o jednotky více kopií sračkoidních filmů vydávají tyhle horory ve steelboocích. Protože ta poptávka po nich samozřejmě ze strany sběratelů bude vždy.

Je to pouze logické vyústění a nezvratný jev. Ale prostě je to škoda.

Samozřejmě byste mohli oponovat, že stále existuje jistá exkluzivita. V Česku díky práci lidí z Filmareny – například steelbook prvního a druhého dílu Expendables. Jenže aniž bych chtěl tuhle práci nějak znehodnocovat – brání vám snad něco v tom, abyste na Filmarenu hned teď šli a tuhle exkluzivní limitovanou edici si koupili? Nebrání. Protože už jí mají několik měsíců skladem. Všichni sběratelé z Česka i Slovenska ji mají doma, koupilo si jí zcela určitě i několik “normálních lidí”, stejně tak docela jistě nějaké ty kusy odpluly do zahraničí za dalšími sběrateli (ona je ta komunita dost uzavřená, takže se samozřejmě ví i o železu z toho Československa, jak je odtamtud Džegr). Tu edici už mají všichni. Ale pořád je k sehnání. V čem konkrétně spočívá to slovo limitovaná? Opakuji, rozhodně nechci srážet práci hochů z Filmareny. Spíš se snažím poukázat na to, jak sběratelství degradovalo. Narazit momentálně na nějaký steelbook, jehož hodnota bude časem růst, je čím dál větší umění. V tom horším slova smyslu. Už to není taková zábava. Už se vytratilo veškeré kouzlo.

Trošku to kompenzuje fakt, že opravdové sběratelské edice, do kterých už člověk musí investovat tisíce, nikoli stovky, stále vznikají. V menších počtech, jsou exkluzivní různým trhům (střílím od boku – třeba německý Man of Steel se soškou Supermana) a i když se v některých případech nevyprodají, ona přidaná hodnota jim zůstane. Furt to je edice, kterou koupíte jen v jedné zemi, nebo u jednoho prodejce (ano, jako Expendables … ale je to něco jiného než ty všudypřítomné steelbooky!), případně se opravdu rozprodá (zdravíme Predátora) a už se docela jistě nedočká re-printu. Je to edice, kterou si nějaký lojza nekoupí omylem místo amaraye, protože je docela rozdíl, jestli si domů nesete krabičku za šest stovek, nebo bednu za dva a půl tisíce. Díky takovým edicím bude sběratelství i nadále zajímavé a právě takové edice se nikdy nestanou mainstreamovou záležitostí jako steelbooky. Díky Bohu za to.

Nicméně asi jste pochopili, kam tímhle dlouhým elaborátem mířím. Ze sběratelství Blu-ray se stala rutina. Vytratilo se z něho veškeré dobrodružství. Vždy tu budou nějaké ty limitky, které ještě budou zajímavé (třeba Gravitace, nebo možná nedávno zmršený Vlk z Wall Street, jehož defekt by se mohl přetavit ve vzácnost, pokud bude kopie stažena z trhu a nahrazena nezávadným produktem – třeba jako tomu bylo u korejského metalpacku Dne nezávislosti, ten měl v prvním printu na hřbetu chybně název a stala se z něho extrémně vzácná záležitost). Ale už tomu chybí ten punc výjimečnosti, protože mezi majitele sběratelských edic se můžou připlést i obyčejní zákazníci. Protože těch sběratelských edic už je tolik, že o nich člověk ztrácí přehled. Protože veškerá dostupnost se zúžila v několik kliků myší.

Neberte mě špatně. Blu-raye sbírám od samého začátku a pravděpodobně s tím nikdy nepřestanu. Stejně jako nikdo z redakce HDmagu. Za těch pár let se ze mně ale veškerý drive k utrácení bambiliard za edice, které dost možná ani nerozbalím, vytratil. Ne proto, že musím platit účty. Jednoduše z toho důvodu, že už se z toho vytratila exkluzivita. Už nemůžu říct „Podívej, tahle edice vyšla v Norsku v limitovanym množství dvou tisíc kusů a jsem pravděpodobně jedinej, kdo jí v Česku má“. Dneska ta edice vyjde na každém trhu, koupí si jí všichni, ještě zůstane na skladech a o několik měsíců později se dočká reprintu. To je prostě nuda.

Naštěstí to nemění nic na tom, že veškeré návštěvy při pohledu na ty poličky zaplněné modrými krabičkami třeští bulvy jak na sedmý div světa. To jsou okamžiky, kdy sběratelovo srdce zaplesá vždy. A z velké části to děláme kvůli nim, ne?