TÉMA: 7 důvodů, proč jít na Rychle a zběsile 7

Za necelé dva týdny vtrhne do kin sedmá část populární série Rychle a zběsile, což by za normálních okolností znamenalo znuděné pokrčení rameny. Od nástupu režiséra Justina Lina série servírovala v podstatě to, co se od ní čekalo. Solidní zpracování, šílenou akci a plnou dávku scenáristické stupidity. Nic víc, nic míň.

Ne že bychom od dalšího dílu čekali něco výrazně jiného. Náhoda a producenti tomu však tentokrát chtěli, že se před a za kamerou sešel tým a atributy, které stojí za to připomenout jako velké taháky i pro ty, jimž burácení motorů a tlačení rodinných hodnot skrze ústa Vina Diesela doposud příliš nevonělo. „One last ride?“ Na tuhle větičku neskočíme. Na změnu režijního stylu, nového padoucha a mlátící se ženštiny však do kina půjdeme s chutí.

James Wan u kormidla

Justin Lin je fušer. Možná se mu v případě pátého a šestého dílu povedlo natočit zábavné akční trháky, které vydělaly peníze. Avšak již z trailerů je patrné, že režisér Saw, Insidious či Rozsudku smrti oplývá lepšími nápady a svéráznějším záběrováním. Výsledek prozatím působí nejen cool, ale i setsakramentsky pevně uchopeně. A první reakce fanoušků mluví o tom, že se jedná o zdaleka nejstylovější příspěvek do série, jenž ji režijně vystřeluje vysoko nad konkurenci. A upřímně nás to moc nepřekvapuje. Už z těch několika málo klipů a obrázků je jasné, že Wan zůstal i pod studiovým dohledem svérázem a Rychle a zběsile 7 dostane i trochu tvůrčího otisku.

Tentokrát je to osobní

James Wan od svého angažmá slibuje, že se uhne z bezuzdné trikově-akční lobotomie směrem k větší civilnosti a film bude čerpat především z thrillerů 70. let. A ačkoli první upoutávky působily spíše opačně, ta poslední chytila za nostalgické srdíčko právě tím, že netlačila dopředu CGI, ale nabíjení brokovnic, mlácení do sebe obřími klíči a v neposlední řadě zápletkou, jež se bude bude motat okolo pomsty za smrt Stathamem odrovnaného Hana. Jenž se pro změnu podílel na odstranění Stathamova mladší bratra v minulém díle. Zkrátka se má tentokrát tnout přímo do masa. A tak to máme rádi.

Jason Statham

„Dominic Torreto, you don't know me. You are about to.“ Britskou plešatou mlátičku se tvůrci série pokoušeli dostat před kameru dlouhé roky a vždy to z nějakého důvodu nevyšlo. Buď se nehodil příběh, anebo Statham zrovna nenašel místo v béčkovými kopačkami přeplněném diáři. Holt nějak se na nájem vydělávat musí. V sedmém díle však vše konečně klaplo a jak díky potitulkové scéně ze šestky víme, Statham bude zase drsný jako šmirglpapír. Trailery pak slibují jak práci se střelnými zbraněmi, tak nějakou tu akci za volantem a samozřejmě ultimátní střet mezi Stathamem a Dwaynem Johnsonem. Kdo vyhraje? Vzhledem k sádře na Rockově ruce sázíme na Jasona. A brečíme, že na nového Kurýra hodil bobek.

Rozlučka s Paulem Walkerem

Paul Walker sice zemřel při brutální autonehodě poté, co to v plné rychlosti narval do neuhýbajícího stromu, a fanoušci na jeho počest uspořádali pěknou řádku rozlučkových akcí. Ta opravdová však přijde až v kině. Wan a scenáristé se dlouho snažili vyladit scénář, aby Paul odešel ze stříbrného plátna ze ctí. A pokud se dá věřit prvním ohlasům. Povedlo se jim to na jedničku. Nečekejte nečekané úmrtí, spíš smířlivý odchod, jenž donutí k sáhnutí po kapesníku i ty největší frajery s burácejícími kárami. Co potom něžné polovičky

Fyzičtější akce

K Rychle a zběsile vždy patřila kromě aut i trocha fyzičtější akce, kdy si chlapi dávali do tlamy pěkně postaru. Pěst na obličej, pěst na solar a kopanec do rozkroku. Sedmý film má tento prvek dotáhnout do pomyslné dokonalosti. Kromě souboje Stathama s Johnsonem nás totiž čeká i bitka mezi Dieselem a Stathamem, a o slovo se minimálně ve filmovém otvíráku přihlásí i mrštný borec Tony Jaa.

Ještě šílenější honičky

Tyrese Gibson v každém dílu tvrdí, že „tohle už je ještě šílenější než minule“. A má vesměs pravdu. A zatímco nahánění letadla na nekonečné runwayi jsme viděli posledně, nyní dojde na seskok padákem přímo uvnitř muscle káry, útok na obrněný autobus a zcela jistě i na další šílené honičky, jež diváci již nyní označují za „prozatím zdaleka nejšílenější“ a „odporující veškeré logice“. Kdo by se netěšil.

Další chick-fight

Tuhle položku si tvůrci zvládli odškrtnout již minule, když proti sobě v londýnské podzemce postavili drsňačky Michelle Rodriguez a Ginu Carano. Ani tentokrát však laťka neklesne, neboť se Domova milá postaví další soupeřce, která ví, jak se používají pěsti, kolena i lokty. UFC šampionka Ronda Rousey je sexy a zároveň ví, jak udeřit přímo na solar a nasadit smrtící chvat. A tak ač je pravděpodobné, že i tentokrát profík nakonec odejde s nepořízenou, dá se očekávat, že souboj roštěnek bude i znovu patřit mezi vrcholy filmu.