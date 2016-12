První dojmy: Jak se nám líbí projekce ve 4DX?

Před pár hodinami skončila tisková prezentace Cinema City za účelem představení nového 4DX sálu na pražském Smíchově, a my přicházíme s našimi prvními dojmy, které upřímně řečeno nadšením nehýří.

Mnozí jste u předchozích článků předpokládali pouhou atrakci jako z lunaparku, a ačkoli se nám zástupci kina snažili během projekce natlouct do hlavy pravý opak, musíme vám dát za pravdu. 4DX je především atrakce spojená s projekcí filmu.

Dále čtěte:

Divácký zážitek? Rozporuplný.

V průběhu prezentace nám byly kromě reklamních spotů puštěné tři cca pětiminutové klipy z Iron Mana 3, animáku Croodsovi a akční rubanice G.I. Joe: Odveta, přičemž první a poslední jmenovaný fungovali ve spojení s 4DX asi nejlépe.

Iron Man byl popravdě docela působivý. Jednalo se o finální akci Iron Man vs. Mandarin, ve které se mění obleky, Tony Stark létá prostorem a nechybí ani četné exploze. 4DX bylo evidentně aplikováno tak, abyste měli pocit, že jste jedním z Tonyho obleků, popřípadě jím samým, takže když padal, dostali jste lehkou ránu do zad, při opuštění obleku vás ovál vítr a při létání jste cítili fyzikální vlastnosti obleku. Když jsme si po projekci shrnovali dojmy, dospěli jsme k názoru, že bychom si Iron Mana 3 rozhodně mohli dát v plné stopáži. Obzvlášť když při dialogových scénách sedačky zůstávají v klidu a neruší při četbě titulků.

Horší to bylo u Croodsových. Film totiž pracuje s dlouhými kamerovými jízdami a evidentně předvádí hodně přehlednou, málo stříhanou akci, což ve spojení s vibrujícími a různě se hýbajícími sedačkami dost dobře nefunguje. Okolní efekty totiž odvádí pozornost od plátna a vy se tak do filmu nemůžete plně ponořit. Představte si, jak jíte steak za 300 korun a do toho vám někdo kope do stolu, zážitek je v tomto případě podobný.

G.I. Joe byl pak někde uprostřed. Promítaná scéna ze souboje mezi nindži v horách sice díky proudícímu zvuku působila při létání na lanech efektně i efektivně, likvidace Londýna parádně rozvibrovala sedačky, jenže samotný střet Snake Eyese a Storm Shadowa byl kvůli pohybům sedaček ještě méně přehledný než v klasickém sále.

Ukazuje se tedy, že návštěva 4DX sálu rozhodně není vhodná pro každý film. Především filmy s rychle stříhanou a tudíž méně přehlednou akcí bych v něm úplně vynechal, a to samé se dá říct při animácích, které v posledních letech inklinují právě k efektu dlouhých digitálních kompozic, jimž fyzické narušování prostřednictvím sedadel jen ubližuje. Naopak takové „marvelovky“ a jim technicky podobné filmy mohou být ve 4DX příjemným zpestřením. Poprvé bych ale určitě preferoval klasickou projekci a posléze šel 4DX vyzkoušet.

Renovovaný sál, hromada fíčur

Cinema City zrenovovalo sál číslo 3, jenž se změnil doslova k nepoznání. U stropů přibyly větráky, které vytváří efekt větru. V přední části jsou světla, jimiž se vytváří stroboskopické blikání (naštěstí není intenzivní, takže ani epileptici by nemuseli mít problémy). Sedačky před vámi mají na zadní straně rozprašovače vody (dámy by si na projekci raději neměly brát make-up – OZKOUŠENO!) a vonných esencí (na Rychle a zběsile se opravdu bude pouštět do vzduchu smrad spálených gum), ve vaší sedačce v opěradle hlavy je pak další rozprašovač, jenž tlakem vzduchu simuluje například prolétávání kulek (asi nejrušivější efekt ze všech).

Sedačky jsou poměrně velké s tuhým polstrováním, což bohužel znamená, že se v nich nesedí dvakrát příjemně, protože takzvaně zaplout do nich nejde. Navíc mají hodně velké prohnutí u zad, takže člověk, který není na podobné „esíčkové“ tvarování zvyklý asi nebude odcházet úplně odpočatý.

Malinko nás zaskočilo i to, že ačkoli s sebou sedačky mnohdy silně hází nejen do stran, ale i dopředu a dozadu, přičemž nohy máte na vyvýšeném stupínku vybaveném protiskluzovou vložkou, sedačky nemají žádné ochranné pásy proti vypadnutí. Ne že by se nás sedačky snažily vyhodit na zem, ale jeden z reklamních spotů byl natolik agresivní, že bylo potřeba se držet opěradel jako v lunaparku. Což rozhodně nebylo příjemné a vlastně nás to celkem frustrovalo.

Občerstvení a kabelky? Raději ne.

Jestli bych si něco do sálu rozhodně nebral, je to občestvení v podobě pití v kelímku či popcorn. Sedačky jsou natolik akční a nepředvídatelné, že bych se nedivil, kdyby většina vašeho nákupu končila mimo ústa, a když jsem viděl, jak sebou vše hází, těžko si představit, jak by vypadal nápoj v držáku u opěradla. Pokud pití, tak snad raději v PET lahvi a občerstvovat se jen v případě dialogových scén. A modlete se, aby v nich nic překvapivě nevybuchlo, popřípadě v něm někdo nestříkal vodou.

Zároveň není do sálu doporučené brát kabelky či batohy. Můžete je sice mít na sobě (my je dávali do uličky), ale to není dvakrát příjemné a rozhodně mohou spadnout. Kino na tento fakt reaguje způsobem vcelku logickým, můžete si věci odložit do kanceláře manažera. I když, nebylo by lepší udělat někde rovnou šatnu?

Co uvidíme dál? Samé hity!

Ačkoli naše dojmy nejsou nikterak nadšené, uznáváme, že 4DX může mít u některých filmů potenciál k dobré zábavě. Přece jen jsme pořád neviděli celý film, takže těžko říct, jaký zážitek si člověk odnese po dvou hodinách. Naštěstí si ale můžete být jistí, že půjdeme jeden či dva z premiérových titulů v následujících týdnech ozkoušet.

A na co že se můžete těšit? Jak jsme již avizovali, na premiéru je připravené Rychle a zběsile 6, které by dle slov managementu měly nahradit vždy velké letní tituly, mezi nimiž jsou kouzelnický heist Now You See Me, akční Wolverine a dokonce i Muž z oceli Zacka Snydera. Ten se přiřítí již za pár týdnů a pravděpodobně bude titulem, který si ve 4DX budeme chtít ozkoušet zdaleka nejvíc. I když asi až při případné druhé projekci.

Pokud byste se do 4DX sálu chystali již na Rychle a zběsile, je dobré vědět, že by se projekcí neměli účastnit lidé se srdečními problémy a děti do 4 let, popřípadě menší než 100cm. Děti do 7 let pak mají vstup doporučen jen v doprovodu dospělého.

P.S.: Na víkend chystáme článek, jenž se bude 4DX věnovat z technického hlediska. Byli jsme se totiž podívat i v zákulisí a rozhodně je o čem psát.