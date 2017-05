Mortal Kombat: Legacy II fanoušky nakopne, ale slastí neusmrtí

S velkými očekáváními občas přichází i velká zklamání. Dokonale to pasuje na novou sérii webového seriálu Mortal Kombat: Legacy, který se snažil vzbudit ve fanoušcích legendární mlátičky takové natěšení, že slibům jednoduše dostát ani nemohl. Jenže jedna věc je nedostát jim na sto procent a druhá dovalit na síť produkt, jenž si se slavnou značkou v podstatě vytírá pozadí a přináší jen pofidérní akční zábavu.

Nemluvím teď o tricích z třetí cenové, které režisér Kevin Tancharoen spolu s kumpány pořídil doslova za pár šupů doma v After Effects. Ani o kostýmech, které v některých případech připomínají úbory na paintball (Sub-Zero) a v jiných laciný cosplay z nejhlubších útrob Comic-Conu (Kitana). Mnohem víc mě jako fanouška a hráče všech dosavadních Mortal Kombatů mrzí fakt, že Tancharoen nedostál příslibům a namísto turnaje na život a na smrt naservíroval další kolo rutinních představovaček, z nichž zmizelo téměř vše, kvůli čemu jsem v mládí likvidoval klávesnici a v dnešní době odrovnávám Dualshock – souboje.

Tancharoen je sice servíruje, avšak ve stopovém množství. A navrch jako znuděný shluk, který by zvládla choreografovat i vaše babička. Casper Van Dien se zde navíc pokouší udělat otočku (a je to vážně k popukání) a zbytek obsazení, jenž povětšinou umí mnohem víc než střídání levého a pravého háku, dostává asi tolik prostoru jako Scott Adkins v druhých Expendables. A to bolí, přátelé.

A bolí to o to víc v soubojích typu „Scorpion vs. Sub-Zero“, k nimž Tancharoen buduje na ploše dvaceti minut mytologii, aby nechal obě klasické postavy říct jednu dvě hlášky a po 30 vteřinách nuzného máchání končetinami prohodil oběma soupeřům fatality. Nechci znít jako videoherní fanatik, co si nenechá sahat na hračku. Ale tohle jsou dvě podpásovky v jedné minutě a to se neodpouští v žádném sportu. Natož ve filmařině.

Ale ony by se i ty souboje vlastně daly odpustit. Ostatně ne všechny stojí za pendrek a když se okolo sebe prohání Ermac a Kenshi, anebo Tancharoen rozvíjí právě jejich dějové pozadí, je Mortal Kombat: Legacy vlastně velmi povedeným naplněním konceptu krátkých epizod svázaných dohromady souboji, atmosférou a jednoduchými dějovými liniemi. Jenže čím víc série pokračuje, tím víc je zjevné, že zatímco samostatné části s kolísavou kvalitou drží jakžtakž pohromadě, jako celek je Legacy vratkým bojovníkem, jemuž scenárista zpřelámal ruce a on se přesto snaží zmlátit soupeře.

Postavy se proto potkávají zcela náhodně. Koncept turnaje, v němž se „fajtí“ o osud světa zůstává naprosto nevytěžen (celou dobu máte pocit, že jde o lokální seanci fanoušků kung-fu). A někteří hrdinové dokonce mizí ze scény tak rychle, že si ani nestihnete zapamatovat jejich jména. Natož aby vůbec něco předvedli. A když konečně dospějete k finální epizodě, režisér vám strčí do obličeje „To Be Kontinued“ s tím, že se nevyřeší lautr nic. Turnaj neskončí, ani nezačne. Světy nepadnou, ani se nespasí. Ale tvůrci slibují, že příště… příště už se určitě něčeho z toho dočkáme.

Avšak kdo by tomu po rozpačité první a vyloženě šmírácké druhé sérii ještě věřil. Nevím, jestli je Tancharoen nakonec jen nudný rutinér, anebo ho chlapci z NetherRealmu a Warner Bros. dokázali ochočit. Jedno vím ale jistě. Buď ať se konečně rozhoupou jít do seriálu nebo filmu naplno. Anebo ať zařadí zpátečku a investují do něčeho, co bude mít větší smysl. Aktuální směřování se totiž jeví spíš jako slepá ulice než cesta s jasným koncem, cílovou páskou a fanouškovskými rachejtlemi.

