Zvládne i ty největší TV: Stell SHO 8055 PRO

Držáků které zvládnou i ty největší televizory s uhlopříčkami 65–100" (tedy až 250 cm) je na trhu jen pár. My jsme otestovali jeden z nejflexibilnějších.

Stell SHO 8055 PRO patří do kategorie masivních držáků které zvládnou i největší běžně prodávané televizory (až do 100“). Díky možnosti odtažení až 60 cm od stěny a otočení do pravého úhlu nabízí maximální polohovatelnost a flexibilitu. Více se dozvíte v naší recenzi.

Až 90 kilogramů a sto palců – podporu tak velkých uhlopříček a srovnatelnou nosnost opravdu nemá mnoho TV držáků na trhu. Má ale smysl o držáku Stell vůbec uvažovat, když se většina dnes prodávaných TV vejde do váhového limitu palubního zavazadla nízkonákladových aerolinek?

Když jdete nad 150

To pochopitelně neplatí pro řadu televizorů „královské“ kategorie od 65“ výš. Ty dnes začínají pod hranicí dvaceti (v případě několika skutečně levných modelů), reálně ale spíše mezi 30 a 40 tisíci korunami (v případě UHD/4K modelů). Chcete-li držák, který se u těchto televizorů popasuje nejen s jejich rozměry a hmotností, ale často i velkou roztečí VESA úchytu – neobvyklých tu není ani 600×400 mm, byla doposud hodnota běžná snad jen u plazmových televizí v době před deseti lety. Model Stellu si poradí s maximální roztečí 900×550 mm – a to už by snad mělo stačit opravdu všem.

Zajímavé je, že díky nápadité H-konstrukci úchytu na TV podporuje držák všechny standardní VESA rozměry od 100×100 do 600×400 – při jeho objednávání tak vlastně ani nemusíte přemýšlet o tom, jakou že rozteč vlastně vaše TV má.

Když nechcete placku na zdi

S příchodem plochých televizorů se jejich majitelé rozdělili, z pohledu instalace, na dva tábory. První skupina „minimalistů“ touží po držáku, který je prakticky neviditelný, co možná nejtenčí a umožní aby televizor prostorově téměř splynul se stěnou na které je instalován. Televizor tak často v interiéru plní spíše funkci funkčního designového doplňku – často není v ideální pozici pro sledování, natož pro uspořádání reprosestavou domácího kina. Druhá skupina (k níž se řadí i recenzent) touží spíše po tom, aby velká obrazovka byla v co možná nejideálnější pozici pro sledování – co se týče natočení, náklonu a případně i vzdálenosti od pozorovatele. A právě v těchto disciplínách STELL SHO 80555 Pro boduje.

Držák sestává ze tří hlavních prvků – nastavitelného VESA úchytu, masivní ocelové desky pro uchycení na zeď a nastavitelné konzole, která umožňuje upravit vzdálenost TV od stěny v rozsahu 14 – 60 cm a také natáčet až do pravého úhlu nebo provést korekci roviny (naklopení) směrem nahoru i dolů až o šest stupňů. Jeho sestavení není složité, i když manuál by mohl být o fous srozumitelnější – v balení dostanete vše potřebné pro uchycení na zděnou, betonovou či dřevěnou příčku/zeď (my ale raději zvolili hmoždinky a šrouby vlastní), poměrně širokou škálu šroubů pro VESA úchyty na televizorech a také nářadí v podobě imbusu a klíče. Potřebovat budete vlastní šroubovák a pochopitelně také vrtačku či kango pro montáž na stěnu. Nechybí dokonce ani dvě vodováhy – jedna miniaturní magnetka a jedna malá klasická (nejde ale o vodováhy vestavěné). Při montáži pamatujte na to, že držák sám o sobě je poměrně těžký – i když se na TV montuje pouze H-úchyt VESA měli by být při nasazování TV na vlastní konzoli držáku dva lidé – zejména pokud se jedná o těžší model s uhlopříčkou přes 55“ (na menší si ostatně tento držák stejně kupovat nebudete…).

V praxi

Masivní ocelová konstrukce a vysoká flexibilita jsou hlavními devizami držáku – po připevnění šesti šrouby na betonovou zeď drží hlavní úchytná deska ze silného ocelového profilu doslova jako přibitá – pokud nebudete držák zatěžovat na víc než 50 % nosnosti, stačily by nejspíš i šrouby čtyři. Vlastní stavitelnou konzolu je možné uchytit i mimo osu nástěnné desky, díky tomu můžete opravdu přesně doladit pozici držáku například v situaci, kdy jej chcete umístit přesně doprostřed mezi nábytkové prvky, knihovny apod. Dobře vyřešeno je i vlastní zavěšení TV, které se provádí až na konec vysouvací konzole – TV tak můžete „nasadit“ i poměrně daleko od stěny a usnadnit si tak manévrování kolem nábytku i instalaci kabelů.

Snad jedinou oblastí, k níž bychom měli pár výtek je vlastní manipulace s výsuvnou konzolí držáku. Ta má dvě symetrická ramena, s osičkami uloženými v mosazných pouzdrech – můžete tak pozici držáku (vzdálenost TV od stěny) při zachování dostatečné pevnosti a tuhosti zavěšení. Vlastně možná až příliš velké tuhosti – manipulace s TV vyžaduje poměrně dost síly a u velmi tenkých přístrojů s úzkým rámečkem je na místě i opatrnost. Lepší (ale pochopitelně také dražší) by možná bylo uložení formou valivých ložisek. Nepraktické je také řešení úpravy otočení displeje v horizontální rovině (tak aby byl vodorovně) pomocí matky – ta není úplně snadno přístupná. Některé starší držáky Stell tento problém řešily praktičtěji – dvěma maticemi po stranách úchytu VESA desky, kterými se dalo snadno otáčet rukou. Za naprosto zbytečné pak považujeme „dekorativní“ plastové kryty které se umísťují na úchyt konzole u stěny. Příliš dekorativní nejsou a nejsme si jisti zda mají vůbec nějakou užitečnou funkci – navíc mají tendenci odpadávat, takže v našem případě skončily v tříděném odpadu.

Zmíněné výhrady ale v podstatě nesnižují naše celkové kladné hodnocení SHO 8055 Pro – jedná se o výtečně zpracovaný a skutečně masivní držák, který si poradí i s těmi největšími běžně prodávanými televizory. Adekvátní tomu je i jeho cena lehce přes 3 tisíce Kč. Jestliže potřebujete umístit TV dál od stěny, případně ji její vzdálenost měnit a natáčet obraz ve velkém rozsahu, jedná se o ideální volbu. Odsazením TV od stěny až o 60 CM navíc při sledování získáte pár „virtuálních“ centimetrů uhlopříčky obrazu navíc – a i to se někdy počítá.

Výrobce: Stell/Fast ČR (OEM) Model: SHO 8055 PRO Cena (doporučená koncová s DPH): 3290,– Kč Vyrobeno v: Čína Parametry: Nosnost 90kg, VESA 100×100 až 600×400 (max. 900×550), pro TV: 40–100“, Náklon dolů: až 15°, Natočení: +/- 90, Korekce roviny: +/- 6°. Vzdálenost TV od zdi: 14–60 cm Kompletní parametry na webu výrobce: zde

Mohly by vás zajímat naše další recenze Blu-ray filmů a HD elektroniky »