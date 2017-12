Rogue Cut X-Menů není lepší film, ale zajímavá alternativa

Vznik alternativní verze X-Men: Budoucí minulost je pro mě stále trochu záhadou. Nemám totiž pocit, že by po ní fanoušci nějak zásadně volali. Ano, výrazná absence Rogue byla pro někoho možná trochu překvapivá. Vzhledem k tomu, že tvůrci sami přiznali, že její scéna nebyla pro film nikterak zásadní, se však nejednalo o nic, kvůli čemu by se mělo brečet. Ostatně právě Rogue je globálně považovaná za zcela nejnudnější a nejzmršenější postavu při převodu z komiksu na filmová plátna.

Přesto se Bryan Singer a jeho tým rozhodli připravit alternativní verzi Budoucí minulosti, kde se Rogue vrátí spolu se svou největší filmovou scénou, jež poněkud mění vyznění některých scén ve zbytku filmu. Fanoušci se tak mají možnost na vlastní oči přesvědčit, jak vystřižení jedné postavy může (ne)radikálně měnit film a nutit štáb k přestříhávání a filmovým dotáčkám. Protože nebuďme naivní, kvůli vystřižení Rogue z kinoverze se evidentně muselo zpátky na plac a přetáčet a přetáčet. Rogue Cut a zpětně i kinoverze filmu tak působí jako důkaz toho, jaká skládačka občas film, který vidíte v kině, je. A také jako důkaz, že filmy vlastně vznikají až ve střižně. Nikoli při psaní scénáře a při natáčení.

Ale pojďme k zásadní otázce dne: Vyplatí se investovat do Rogue Cutu? Pokud jste opravdu velcí fanoušci, tak určitě. Přece jen dostanete o sedmnáct minut delší stopáž a kromě velkých scén s Rogue se mění i okolo dvacítky jiných scén. Prodlužuje se, krátí, přidávají dialogy, prohlubují vztahy mezi Kitty a Icemanem, Wolverinem a Charlesem. Dostaví se i pár nových hlášek (Quicksilverova sestra) a posměšků (Wolverinovo líčení cestování do minulosti) a dojde i na muchlování Mystique a Beasta, které po nahých fotkách Jennifer Lawrence už zase tolik nevzruší.

Pakliže jste ale jen řadoví diváci a na poličce obchodu na vás vyskočí dvě rozdílná balení, pak bych osobně sáhl raději po kinoverzi (i když Rogue Cut obsahuje i tu, byť jen ve 2D). Rogue Cut sice opravuje některé logické faily (Kitty je zraněná, ale film na to jakoby zapomene) a přidává zpět jednu z postav v parádní trikové sekvenci. Jenže film je pomalejší, rozvětvenější, méně přímočarý a tím pádem i místy trochu nudnější a ztrácející kontakt s divákem. Zkrátka se ukazuje, že vystřižené scény byly vystřižené právem, neboť filmu prokazovaly medvědí službu především co se týče drivu a zacílenosti filmu. Je tedy od Singera záslužné, že zkusil vytvořit i jakýsi původní draft filmu, ale pro mainstreamového diváka, který X-Meny zase tolik nebaští, je to jednoduše zbytečná investice navíc.

Fanoušek si naopak přijde na své, když může zkoumat nově přidané záběry, analyzovat změny a v neposlední řadě věnovat svůj čas novým bonusům v čele komentářem pánů Singera a Ottmana, jenž odkrývá další změny filmu, o kterých jste vůbec nevěděli.

