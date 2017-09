Trojice velkých firem zformovala alianci HDR10+

Společnost Panasonic a filmové studio 20th Century Fox se připojily k Samsungu v jeho plánu nabídnout HDR10+ jako alternativu k Dolby Vision bez licenčních poplatků.

Dolby Vision je uzavřený HDR formát, který má oproti základnímu formátu HDR10 jisté klíčové výhody. HDR10+ do jisté míry kopíruje to, co dělá Dolby s dynamickými metadaty, ale zároveň za něj není třeba platit licenční poplatky. Tento nový formát vyvinul hlavně Samsung, který se tak ostře vyhranil právě vůči Dolby Vision.

K Samsungu se nyní v rámci partnerství přidaly firmy Panasonic a 20th Century Fox, aby společně vytvořily otevřený formát bez licenčních poplatků, který by byl schopen na trhu konkurovat.

Celé to zároveň znamená, že tři výše uvedené společnosti budou v nejbližší budoucnosti podporovat Dolby Vision jen stěží. Nejnovější televize Samsungu již HDR10+ podporují, ale jen přes streaming, nikoliv prostřednictvím HDMI. První televize s HDR10+ značky Panasonic bude vystavena počátkem září na veletrhu IFA v Berlíně.

Zdroj: FlatpanelsHD