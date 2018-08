Sluchátkový zesilovač Klipsch: retro s novou technikou

Je to něco přes rok, co jsme se dozvěděli o existenci produktu s názvem Klipsch Heritage HP-3, což mají být dosud „nejpůsobivější“ sluchátka od tohoto výrobce.

Tyto sluchátka se již prodávají, a to na českém trhu za zhruba 34 990 Kč. Po jejich boku se začal prodávat také sluchátkový zesilovač řady Heritage, a to přibližně za 15 tisíc.

Sluchátkový zesilovač Heritage samozřejmě dokáže spolupracovat i s jinými sluchátky. Jenže podle Klipsche je navržen tak, aby dostal to nejlepší z modelu HP-3. To by přirozeně tvrdil jakýkoliv výrobce…

Srdcem novinky je DAC (digitálně-analogový převaděč) ES90128K2M ESS Sabre32 Reference, který zvládne přehrávat 24bitové/192kHz PCM a 11,2MHz DSD soubory.

Díky dvěma zdířkám na sluchátka i vyváženému XLR a přepínacímu RCA výstupu může být zesilovač využit buďto se sluchátky nebo pouze jako DAC v rámci stereo systému. K dispozici jsou také optický, koaxiální a line-level vstupy.

Hliníkové tělo sluchátkového zesilovače Heritage má povrch z ořechového dřeva a prvky na jeho povrchu navozují příjemný retro vzhled.

Zdroj: What Hi-Fi?