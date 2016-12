Philips Ultra HD Blu-ray přehrávač by mohl být brzy na trhu

Ultra HD Blu-ray přehrávač Philips BDP7501, který jeho výrobce představil na lednovém veletrhu CES, by mohl být dostupný již brzy.

Odhadujeme to řádově na několik měsíců, nicméně tuto informaci je třeba brát s rezervou. Není totiž jasné, zda bude model k dispozici i na českém trhu, ale lze to předpokládat. Novinka se totiž už v červnu (a to už je za rohem) dostane na americký trh, takže nedočkavci si ji budou moci objednat i tam.

V současné době existuje na trhu sice řada BD přehrávačů s podporou rozlišení 4K, v řadě případů se ale jendá o přístroje, které umí pouze převzorkovat Full HD obraz klasických BD disků. Nabídka „skutečných“ UHD BD přístrojů je omezenější – patří mezi ně například Panasonic DMP-UB900, nebo Samsung UBD-K8500. Kompaktní konkurent od Philipsu bude dostupný ve dvou verzích – jedna bude mít tělo z broušeného hliníku, druhá pak bude k dispozici v černé. A obě budou (v USA) stát 400 dolarů, tedy asi 10 tisíc korun (což by po připočtení DPH bylo zhruba stejně, jako cenovka Samsungu).

Ke specifikacím se řadí samozřejmě podpora high-dynamic range (HDR10), 4K upscaling pro disky, které nejsou v UHD, HEVC a VP9 dekodéry pro streamování 4K obsahu z Netflixu a YouTube, 3D přehrávání, integrovaná Wi-Fi, audio technologie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio, výstupy HDMI 2.0a a 1.4a a speciální HDMI audi výstup pro připojení receiverů s HDMI přípojkou, které nedokážou přehrávat obsah chráněný HDCP 2.0.

Zdroj: Soundandvision