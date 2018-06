Panasonic spouští prodej svých letošních LCD TV

Na evropských trzích jsou nově v televizi nové řady LCD TV od Panasoniku. Jde o 4K TV střední třídy s cenami začínajícími na zhruba 650 eurech.

Loňské řady EX nahradí série FX. Nové televize střední třídy jsou postaveny na LCD technologiích, přičemž OLED je u Panasoniku čistě záležitostí high-endových modelů.

Zařízení FX780 / FX750 mají skleněný design „Art & Interior,“ zatímco levnější modely nabízejí základnější funkce i vzhled. Všechny nové modely FX disponují 4K rozlišením a jsou kompatibilní s technologií HDR (High Dynamic Range), včetně (poprvé) formátu HDR10+, který byl vyvinutý jako bezplatná alternativa k Dolby Vision. Žádný z nových LCD modelů Panasoniku ovšem není vybavený komplexními systémy lokálního ztmavování (local dimming), a tak obrazová kvalita HDR příliš velký dojem neudělá.

Modely LCD TV Panasonic pro rok 2018 budou k dispozici ve velikostech od 43 do 65 palců, nové OLED modely pak budou dostupné v červnu. Společnost se rozhodla, že bude pokračovat ve vývoji Firefox OS, a to poté, co se této úlohy vzdala Mozilla. Platforma nyní nese nový název „My Home Screen 3.0.“ Nabízí přístup k Amazonu, Netflixu, YouTube a dalším vybraným službám. Nové funkcionality ve verzi 3.0 pro starší TV zpřístupněny nebudou.

Modely FX600, FX700, FX750 a FX780 z dílny Panasoniku jsou již nyní k dispozici ve většině zemí Evropy, expanze do dalších regionů je plánována pro následující týdny.

Zdroj: FlatpanelsHD