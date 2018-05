Lenovo se chlubí modelem Z5 s displejem na celý panel

Současným trendem u smartphonů je co nejmenší okraj displeje (byť z praktického hlediska to nemusí dávat žádný smysl).

Lenovo se teď v tomto směru snaží dohnat konkurenci novým telefonem, který nabízí „all-screen,“ tedy displej přes celý přední panel. Viceprezident společnosti Čchang Čcheng se na sociální síti Weibo pochlubil skicou modelu Z5, který se chlubí působivým ultratenkým okrajem s poměrem displeje ku velikosti těla o hodnotě 95 pocent (což však stále neodpovídá naší definici pojmu „all-screen.“)

Podle Čchenga bude novinka obsahovat významné technologické novinky podpořené minimálně 18 patenty.

Ze skici však není jasné, jakým způsobem bude u Z5 řešen přední fotoaparát, senzory a sluchátka. Například model Vivo Apex má fotoaparát vyskakovací, nicméně stále má „bradu“ kvůli ovladači displeje. iPhoneX a Essential Phone pak obsahují „výřezy“ pro foťáky. A pokud jde o zbytek senzorů, mohou být životaschopným řešením ultrazvukové proximity senzory a piezoelektřina.

Telefony s obrazovkami přes celý přední panel jsou svatým grálem současných trendů u smartphonů, ale až doposud se žádnému výrobci nepodařilo vyrobit skutečný ultratenký smatphone, aniž by to neskončilo nějakým kompromisem. Uvidíme, zda se to Lenovu a jeho 18 patentovaným technologiím podaří nějak zvrátit.

Zdroj: Techspot.com