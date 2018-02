Fujifilm uvádí fotoaparát pro aktivní lidi, FinePix XP130

Společnost Fujifilm uvedla nový fotoaparát s modelovým označením FinePix XP130, jehož hlavním účelem je využití v nepříznivých podmínkách.

Novinka je vybavena 16,4megapixelovým CMOS senzorem či třípalcovým displejem, přesto však jeho tělo zůstává kompaktní – váží pouhých 207 gramů.

Přístroj je přímo určený pro outdoorové aktivity, což znamená, že je dostatečně odolný. Podle výrobce je vodotěsný až do 20metrové hloubky, měl by zvládnout pád z výšky až 1,75 metru a teploty až do –10 stupňů Celsia, a zároveň je i prachotěsný. Z funkcionalit, které usnadňují používání fotoaparátu v terénu, lze zmínit ještě speciální držák pro možnost uchopení jednou rukou či dvakrát jištěný slot pro baterii.

Kromě výše zmíněného snímače nalezneme u fotoaparátu Fujifilm FinePix XP130 ještě objektiv Fujinon s pětinásobným optickým zoomem a rozsahem od 28 mm v kinofilmovém ekvivalentu. Samozřejmostí je optická stabilizace obrazu, která umožňuje pořizování ostrých snímků i za horších světelných podmínek.

K funkcím pro fotografování patří režim s názvem Cinemagraph, který umožňuje zachycování fotografií s pohyblivými prvky. Jednoduše řečeno jde o snímky, jejichž část je statická a část dynamická, což vytváří dojem, jako by se zastavil čas.

Fotografie lze z přístroje získávat bezdrátově, a to díky funkci Smartphone Transfer pro jednoduchý přenos dat stisknutím jediného tlačítka, jakož i podpoře technologie Bluetooth. Se smartphony fotoaparát komunikuje prostřednictvím aplikace Fujifilm Camera Remote.

Zdroj: TZ Fujifilm