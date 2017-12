Facebook přidává podporu Apple TV a Chromecastu

Facebook ohledně svého zaměření na video rozhodně nežertuje. Reputaci pokaženou v této oblasti nafukováním čísel uživatelů (z čehož neměli radost zejména inzerenti) žehlí přidáním podpory Apple TV a Chromecastu.

Představitelé sociální sítě oznámili, že sledování videí z Facebooku nyní bude možné na velké obrazovce. Uživatelé totiž nově mohou „přenášet“ video z iOS zařízení nebo webového prohlížeče na Apple TV nebo jakékoliv jiné zařízení s podporou AirPlay, případně na Chromecast a zařízení s podporou Google Cast.

Brzy bude možné přehrávat video na Chromecast i ze zařízení s Androidem. Konkrétní datum podpory androidových mobilů a tabletů však Facebook zatím neoznámil.

Video se pomalu stává jednou z hlavních součástí aktivity uživatelů sociální sítě. Kromě relativně nové služby Facebook Live patří do této oblasti také předem nahraná videa sdílená uživateli. Podle lidí z Facebooku bude zeď s novinkami do pěti let složená prakticky jen z videa. Lidé ovšem chtějí sledovat video (ale nikoliv číst zprávy) na velké obrazovce. Přenos na populární zařízení typu Apple TV nebo Chromecast je tedy kompromisem: uživatelé stále mohou kontrolovat Facebook na mobilních zařízeních, ale odesílat obsah, kdykoliv je to potřeba, do televize.

Zdroj: Techhive.com