Aplikace ve smartphonech šmírují vaše divácké návyky

Hry, jakož i sociální a chatovací aplikace na smartphonech jsou stále více využívány ke sledování toho, co sledujete vy na svých televizích. A to dokonce i tehdy, když svůj telefon aktivně nevyužíváte.

Už jste někdy uvažovali nad tím, jak toho o vás určité sociální platformy mohou vědět tolik? Je velká pravděpodobnost, že na vině jsou rozpoznávání zvuku a dokonce i ještě podezřelejěí metody.

Hry typu „Pool 3D“, „Beer Pong: Trickshot“ a „Real Bowling Strike 10 Pin“ využívají speciální software pro rozpoznávání zvuku za účelem šmírování vašich diváckých zvyků při sledování televize. Zjištěná data jsou odesílána reklamním společnostem, které je využívají pro cílenou inzerci.

Ve zprávě deníku New York Times se píše, že dané aplikace obsahují software od start-upu Alphonso, který sbírá data pomocí mikrofonu chytrého telefonu. Na základě toho zjišťuje, co lidé sledují. Identifikuje totiž audio signály v TV reklamách a pořadech a někdy tyto informace dokonce přiřazují k místům, které lidé navštěvují, a sledovaným filmům. Software dokáže zvuky detekovat i tehdy, když je telefon umístěný v kapse, pokud dané aplikace běží na pozadí.

New York Times identifikoval více než 250 her pro Android, které jsou dostupné přímo v obchodě Google Play a které disponují integrovaným softwarem od Alphonsa. Ten obsahuje celkově tisíc aplikací od her pro děti po sociální a chatovací aplikace. Deník tvrdí, že problém se týká i Applu a jeho iOS, byť není jasné, které aplikace v tomto případě Alphonso zneužívá.

Podle šéfa společnosti Alphonso Ashishe Chordii však lidé analýzu přes mikrofon vědomě potvrzují a mohou se z ní i vyvázat. Chordia odmítl specifikovat, od kolika lidí data sbírají, a to kvůli konkurentům. Zdůraznil však, že aplikace nenahrávají rozhovory lidí v obýváku.

Podle New York Times jsou podobné techniky zneužívány ke sledování vašich návyků při návštěvě kina a sledování videa mimo svůj domov. Analytická firma Nielsen pak podobné techniky rozpoznávání zvuku využívá ke sběru diváckých dat na Netflixu a dalších streamovacích aplikacích.

Zdroj: FlatpanelsHD