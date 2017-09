Acer představil konvertibilní zařízení pro běžné hraní

Acer v pondělí využil uvedení procesorů Intel Core 8. generace a sám představil nový notebook, který je určený pro běžné hraní.

Acer Nitro 5 Spin disponuje 15,6palcovým FHD IPS konvertibilním displejem, grafikou Nvidia GeForce GTX 1050 a až 16 GB paměti DDR4. To vše pohání právě nejnovější procesory Intel Core 8. generace.

Notebook může být vybaven také PCIe SSD diskem až do kapacity 512 GB a má také další vychytávky, jako konektivitu USB typu C, podsvícenou klávesnici, čtečku otisků prstů, která podporuje funkci Windows Hello a dva dopředu směřující reproduktory se subwooferem.

Čtyřčlánková baterie zařízení s kapacitou 3 220 mAh zvládne běžet až 10 hodin na jedno nabití. Díky procesorům Intel Core, které oproti předchozí generaci nabízejí 40procentní navýšení výkonu, je novinka vhodná pro běžné hraní a slušné možnosti práce s multimédii. Bude zajímavé sledovat, jak to s oním výkonem nakonec bude. Acer Nitro 5 Spin totiž oplývá „jen“ čipem série U, tedy určeným pro ultrabooky.

Cena ani dostupnost na českém trhu zatím známy nejsou. Na ten severoamerický pak Nitro 5 Spin přijde v říjnu za 999 dolarů, tedy asi 22 tisíc korun.

Zdroj: Techspot.com