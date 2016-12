San Andreas (Blu-ray)

Český název: San Andreas Originální název: San Andreas Rok výroby: 2015 Žánr: Akční / Katastrofický / Dobrodružný Délka: 114 minut (1:54) Režie: Brad Peyton Hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Colton Haynes, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, Paul Giamatti, Kylie Minogue, Vanessa Ross, Morgan Griffin, Will Yun Lee, Hugo Johnstone-Burt, Marissa Neitling, Art Parkinson, Matt Gerald, Alec Utgoff, Todd Williams Studio: Warner Bros. Distribuce v ČR: Magic Box (od 14. 10. 2015)

Technické informace

Český zvuk ANO

České titulky ANO

Typ disku: bude doplněno Počet disků: 1 Zvukové stopy: česky DD 5.1 / anglicky Dolby Atmos True HD / hindsky DD 5.1 / mandarínsky DD 5.1 / maďarsky DD 5.1 / polský komentář DD 5.1 / rusky DD 5.1 / thajsky DD 5.1 / turecky DD 5.1 Titulky: české, anglické pro neslyšící, arabské, bulharské, čínské zjednodušené, čínské, estonské, hebrejské, chorvatské, kantonské, korejské, litevské, lotyšské, maďarské, polské, portugalské (Evropa), rumunské, ruské, slovinské, thajské, turecké Formát obrazu: 2,40:1 Rozlišení: 1080p Video: bude doplněno

Popis filmu

Potom, co o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle více než 9 stupňů Richterovy škály, vydají se pilot záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho brzy už bývalá žena (Carla Gugino) z Los Angeles do San Francisca zachránit svoji jedinou dceru. Jejich riskantní cesta na sever je ale jenom začátek. Když už se jim zdá, že mají to nejhorší za sebou … vypukne opravdové drama.

Bonusy

San Andreas: Skutečná linie zkázy.

Dwayne Johnson zachraňuje.

Boj se zemětřesením.

Komentář režiséra Brada Peytona.

Vynechané scény.

Vtipné scény.

Kaskadérské kousky.

Bonusové materiály mohou být ve standardním DVD rozlišení a často neobsahují žádnou českou jazykovou podporu.