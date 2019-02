Vivo Apex 2019: smartphonová specialita z budoucnosti

Společnost Vivo uvedla v domovské Číně model Apex 2019, což je konceptuální telefon, který může, ale také nemusí přejít do sériové výroby (pod jiným názvem).

Nedávno se vynořily zprávy o dvojici zajímavých smartphonů od firem Vivo a Meizu, které jsou na Západě sice známé, ale nepříliš oblíbené. Oba koncepty jsou však vybaveny technologiemi, které by do budoucna mohly přejít do mainstreamu.

Právě dnes jsme se dočkali prvního pohledu na Vivo Apex 2019 – konceptuální smartphone, kterému oproti dosavadním řešením dost věcí chybí a dost jich má navíc. Kupříkladu nemá ani viditelný přední fotoaparát, chybí mu 3,5mm jack na sluchátka, neuvidíte na něm prakticky žádné okraje displeje, a dokonce ani USB port, který pro nabíjení a přenos souborů nahrazuje portem magnetickým, umístěným na zadním panelu. Jako reproduktor (pro hlasitý odposlech/poslech hudby i hovory) pak slouží celý displej. Telefon tak působí tak minimalisticky, jak to jen jde.

Apex 2019 má tedy tělo z jednoho kusu, zabalené do skla. Vzadu se nachází duální fotoaparát (bez jakéhokoliv výstupku) s rozlišením 12 a 13 Mpx.

Uvnitř pak nalezneme maximum toho, co je v současné době k dispozici. Kromě viditelného AMOLED displeje s úhlopříčkou 6,39 palce se dočkáme čipsetu Qualcomm Snapdragon 855, 12 GB RAM (sic) a úložiště s kapacitou 256 nebo 512 GB. Novinka by mohla být k dispozici v sériové podobě ještě letos, možná s některými změnami designu, a to jako nová generace smartphonu NEX.

Zdroj: Phone Arena