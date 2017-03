Smart TV platforma LG má kyberbezpečnostní certifikaci

Platforma webOS od jihokorejské LG se stala první platformou pro smart TV, která získala kyberneticko-bezpečnostní certifikaci od nezávislé testovací společnosti UL.

Firma UL testovala webOS 3.5 Security Manager na náchylnost k malwaru a zranitelnosti, softwarové slabiny a bezpečnostní ovladače určené k ochraně soukromých informací uživatelů. Toto testování je založeno na tzv. Cybersecurity Assurance Programu (UL CAP), představenému na jaře roku 2016, který využívá novou sérii standardů UL 2900.

Standardy UL 2900–1 testují aplikační bezpečnost, kontrolu přístupu k informacím skrze ověřovací procesy, ochranu před hackerskými útoky a ochranu před podvrženým softwarem. Firma UL hodnotila efektivitu všech bezpečnostních vrstev webOS 3.5 vystavením firmwaru různým penetracím virtuální sítě a testovacím útokům.

Kromě toho firma LG oznámila, že její platforma webOS 3.5 byla certifikována také díky svým efektivním schopnostem správy digitálních práv v rámci aplikací pro smart TV.

Oznámení o certifikaci LG přichází jen pár týdnů poté, co konkurenční Vizio oznámilo, že muselo zaplatit úřadu FTC pokutu ve výši 2,2 milionu dolarů za to, že na své TV nainstalovalo software pro sběr diváckých dat na 11 milionech chytrých televizích, a to bez předchozího souhlasu jejich majitelů.

