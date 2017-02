Původní TV seriály Applu jsou nachystány na premiéru

Apple má letos na jaře v plánu vydat své první dva původní seriály, Planet of the Apps (Planetu appek) a nezkrácené epizody populárního Carpool Karaoke moderovaného Jamesem Cordenem.

Není to nic úplně originálního – vždyť na vlastním, původním televizním obsahu pracuje Netflix, Amazon a teď údajně i Facebook. Jenže na rozdíl od Netflixu, Amazonu a Facebooku není Apple společností orientovanou na obsah. Je to hardwarová společnost. Ale to se má změnit.

Služby (mezi které patří Apple Music) jsou tím, v čem se Applu výrazně daří, jak ostatně vyplývá z konference, na níž byly zveřejněny čtvrtletní hospodářské výsledky. Apple Music, streamovací hudební služba za 10 dolarů na měsíc, si za rok a půl od svého spuštění získala 20 milionů platících předplatitelů. Jenže Apple se při snaze odlišit se od konkurence nemůže spoléhat výhradně na hudbu. A tak se společnost vrhá na původní video obsah.

„Existuje spousta projektů,“ prozradil New York Times šéf Apple Music Jimmy Iovine. „(…) Apple music bude mít video a další věci, o kterých zatím nemůžu mluvit. Budeme v tom poměrně agresivní.“

Apple se již pochlubil trailerem Carpool Karaoke, jehož premiéra je naplánována na duben, na předávání Grammy. Lidé z portálu Recode zase získali exkluzivní přístup k prvním scénám Planety Appek, reality show o vývojářích aplikací. Uvidíme, zda se něco takového dostane i na „obrazovky“ českých diváků.

Zdroj: Techhive.com