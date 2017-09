Pro Xbox One X má být přes 100 her ve 4K a/nebo HDR

Microsoft na akci Gamescom oznámil, že do 4K rozlišení a/nebo HDR bude upraveno přes 100 her pro Xbox One X, a to již ve chvíli uvedení této konzole.

Na seznamu kompatibilních titulů se nacházejí hry jako Assassin’s Creed, Forza či Dishonored. S chystaným Xbox One X navíc budou fungovat všechny hry, které jsou k dispozici pro Xbox One. Nicméně pro využití grafického výkonu navíc (tedy jinými slovy abyste poznali rozdíl mezi oběma konzolemi – kromě ceny) budou muset vývojářská studia do svých děl implementovat 4K rozlišení a HDR.

Jakmile se Xbox One X dostane na trh, bude více než 100 her oplývat certifikací „Xbox One X Enhanced“, kterou si vyslouží poté, co budou disponovat právě 4K a/nebo HDR. PlayStation 4 Pro se na trh dostal v době, kdy pro něj bylo k dispozici 42 takto upravených titulů.

Svou chystanou konzoli Xbox One X prezentuje Microsoft jako „tu pravou herní konzoli se 4K“. Je ale důležité se zmínit i o tom, že logo „4K Ultra HD“ pokrývá také hry, které využívají „šachovnicový rendering“ a „dynamické rozlišení“, stejně jako u PlayStationu 4 Pro.

Zdroj: FlatpanelsHD