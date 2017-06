Otec Andoidu Andy Rubin se vrhl na hardware

Otec Androidu Andy Rubin uvedl chytrý telefon, který nese označení stejně minimalistické jako design – Essential Phone.

Novinka s Androidem (jak jinak) je vybavena displejem s okraji ještě miniaturnějšími, než jak tomu je u Samsungu Galaxy S8. Telefon je modulární, a proto je podle výrobce připraven na budoucnost.

Andy Rubin zde nehraje na ekologickou notu, i když by mohl – motivuje totiž spotřebitele k tomu, aby svůj smartphone každou chvíli neměnili, ale spíše upgradovali. Telefon je totiž modulární.

Novinka má ambice konkurovat těm aktuálně nejlepším vlajkovým lodím. Disponuje čipsetem Qualcomm Snapdragon 835, doplněným o 4 GB paměti RAM a 128GB úložištěm. Displej s úhlopříčkou 5,71 palce a rozlišením 2 560×1 312 pixelů nabízí netypický poměr stran 19:10.

Výrobce razí tři zásady, které se nejspíš nebudou hodit do krámu konkurenci, která musí klást důraz na co nejvyšší prodeje. Tou první je teze, že zařízení jsou vaším osobním majetkem a není tedy možné nutit vás do něčeho, co na smartphonu nechcete, což se ostatně odráží na tom, že zařízení neobsahuje vůbec žádný bloatware, tedy záplavu softwaru navíc, a na těle přístroje dokonce nenaleznete žádné logo.

Druhá teze zní, že uzavřené ekosystémy jsou zastaralé, což znamená, že hardwarová i softwarová platforma smartphonu bude modulární. No, a nakonec společnost prohlašuje, že zařízení by neměla za rok zastarat, ale měla by se vyvíjet společně s uživatelem. To by však nebylo možné bez odolného těla, a tak se uživatelé dočkají titanového těla a keramického zadního panelu; oba materiály jsou z těch relativně cenově dostupných ty nejkvalitnější.

Novinka by měla být k dispozici nejdříve v USA za cenu okolo 700 dolarů v základu, tedy něco přes 16 tisíc korun.

