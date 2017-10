Netflix navyšuje rozpočet na příští rok, chce více původních filmů

Netflix v příštím roce navyšuje rozpočet na příští rok na 8 miliard dolarů, které chce investovat do 80 vlastních, původních filmů.

Svůj původní obsah začal Netflix vytvářet teprve před pěti lety. V té době to bylo vnímáno jako riskantní krok, který se ale vyplatil, jak lze vidět na případu seriálu House of Cards, jenž se stal okamžitě hitem. V uplynulých několika letech začala hollywoodská studia ze streamovací služby Netflixu stahovat svůj obsah, na což společnost zareagovala tím, že ještě více investovala do obsahu vlastního.

V příštím roce plánuje Netflix zainvestovat do vlastních titulů 8 miliard dolarů, což je o miliardu více, než se původně předpokládalo, a o dvě miliardy více než v roce 2017. Do konce roku 2018 firma chce, aby její knihovnu tvořil původní obsah více než z poloviny. Velkou částí z této poloviny pak mají být původní filmy. Zajímavé je, že si Netflix vzal na mušku klasický model „okna“, který diktuje, že mezi uvedením filmu v kině a jeho dostupností pro domácí účely musí uplynout určitý čas. Namísto toho jsou filmy na Netflixu dostupné přímo v den premiéry.

