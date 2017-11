Do Česka přichází konzole Xbox One X

Podle Microsoftu jde o nejvýkonnější herní konzoli na světě. Americká společnost začala prodávat Xbox One X, prakticky jedinou herní konzoli, která byla vydána v letošním roce.

Xbox One X je o 40 procent výkonnější než „kterákoliv jiná konzole,“ tvrdí Microsoft. Pravděpodobně má na mysli Sony PlayStation 4 Pro, která byla uvedena zhruba ve stejnou dobu loni.

Rozdíl je podle Microsoftu v tom, že Xbox One X zvládá hry v rozlišení 4K. Možná ještě důležitější je podpora technologie HDR, rozšiřující kontrast a barevnou škálu. Nicméně podle technických specifikací je 4K rozlišení dosaženo pomocí tzv. checkerboardingu a dynamického rozlišení. Pokud jde o zvuk, podporuje Xbox One X Dolby Atmos.

V současnosti je pro Xbox One X optimalizováno – neboli vylepšeno – asi 50 herních titulů. K těmto vylepšením patří všechno od vyšší snímkovací frekvence a detailnějších textur po 4K rozlišení a HDR. Microsoft očekává, že v průběhu prvního týdne bude dostupných 70 optimalizovaných her. Potvrzených pak bylo asi 150 titulů „Xbox One X Enhanced“.

Zdroj: FlatpanelsHD