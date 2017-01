Co se chystá na CES 2017

Veletrh CES 2017 v Las Vegas, letošní verze jedné z nejdůležitějších akcí roku, pokud jde o spotřební elektroniku, je za dveřmi. Co na něm můžeme očekávat?

Část akce se bude točit okolo televizorů, a ty se zas budou točit okolo technologií HDR a OLED, a rozlišení 4K (a možná pár kousků s 8K). A kombinace výše uvedeného – zejména teď, když HDR ve 4K podporují služby typu Amazon Prime Video nebo Netflix. Na letošek zároveň očekáváme rozhodující bitvu mezi formáty HDR10 a Dolby Vision. Tedy svého druhu opakování boje HD-DVD versus Blu-ray.

Další válka formátů proběhne na poli technologií obrazu, byť tentokrát to letos teprve začne. Zatímco většina výrobců bude spoléhat na OLED, Samsung se rozhodl, že tuto technologii zcela přeskočí a půjde rovnou do QLED, technologie využívající kvantové tečky, která pro zobrazení obsahu nepotřebuje LCD panel, což by do budoucna mohlo vést k levnějším televizím s vyšší životností, které by navíc jako bonus mohly mít i lepší obrazovou kvalitu.

V oblasti zvuku se můžeme těšit jak na řešení velkých a mezinárodních značek (Sony, LG, Samsung…), tak na produkty firem a firmiček specializovaných na hi-fi, jako jsou Audio-Technica, Beyerdynamic, Bang & Olufsen či Pro-Ject, přičemž posledně jmenovaný vyrábí i v ČR a na Slovensku. Firma McIntosh se nejspíše pochlubí dvojicí výkonných zesilovačů MP1100 a DP1100, které jsou zaměřeny na to, aby z hudby dostaly co nejvíce, bez ohledu na to, zda pochází z digitálního nebo analogového zdroje.

Kromě toho se na veřejnost dostaly informace o reproduktorech Paradigm Persona 9H, které se již mohou chlubit cenou z CES 2017 za inovaci. 9H jsou vybaveny 8,5palcovými aktivními basovými měniči a technologií Anthem Room Correction pro přizpůsobení zvuku konkrétní místnosti.

Pokud jde o video, zde bychom se mohli dočkat řešení v oblasti Ultra HD Blu-ray. Jeden čas se spekulovalo, že tento formát ani nebude existovat, nicméně existuje a například Sony by se na CES mohlo pochlubit prvním spotřebitelsky přívětivým přehrávačem. Podobné řešení by mohla přinést firma LG; má jít o model LG UP970 a k dispozici má být třeba podpora Wi-Fi či streamovacího standardu Miracast. Kromě toho má jihokorejská firma v záloze ještě další trumf – nový laserový projektor LG ProBeam ‚HF80J). Ten by mohl být nejlehčím Full HD laserovým projektorem na trhu a podporovat má Bluetooth pro spárování s externím reproduktorem nebo dokonce sluchátky. Pro přístup k webovým streamovacím službám bude k dispozici i chytrá platforma webOS.

Ještě bychom se mohli zmínit o sluchátkách. Do této kategorie přibude model Ossic X – má jít o první chytrá sluchátka pro 3D zvuk. Výrobce slibuje trojrozměrný zvuk u jakékoliv hudby díky pokročilému 3D audio algoritmu, sledování tvaru hlavy a „individuální anatomické kalibraci.“ Nová budou taktéž sluchátka Beyerdynamic Xelento, která mají být pokrokem v segmentu špuntů, co se dodávky zvuku ve vysokém rozlišení týče. Do třetice bychom se mohli dočkat sluchátek Meters Music, která jsou vybavena analogovými VU metry.

