4K HDR bude revoluce hlavně u komixových titulů

Režisér komixem inspirovaného superhdinského Deadpoolu Tim Miller, společně s kolegou Timem Stipanem se nechali slyšet, že díky technologii HDR bude film vydaný na 4K UHD Blu Ray skutečnou vizuální pastvou. Nicméně zpracovat film pro HDR technologii je podle tvůrců náročné – jen logo filmu při produkci přepracovávali několik týdnů, než s ním byli spokojeni.

HDR, tedy vysoký dynamický rozsah obrazu (High Dynamic Range) je „subformátem“ UHD/4K který byl představen před více než rokem – v minulém roce si našel cestu do prvních AV Receiverů a UHD televizorů nejvyšších kategorií, letos „sestupuje“ i do modelů střední kategorie (například u Panasonicu jej mají letošní modely UHD televizorů řad 730, 750, 800 a 900 – zejména 750 s ohledem na poměr ceny a výbavy a 900 coby nový „etalon“ nám přijdou velmi zajímavé).

S příchodem UHD HDR, Dolby Atmos a DTS-X začíná 4K formát dávat konečně smysl – investovat do prvních generací televizorů, často nepodporujících HDMI 2.0/HDCP 2.2 a HDR, nebo do AV Receiverů, které sice zvládaly 4K ale opět jen ve 30Hz a bez nových zvukových formátů bylo v posledních několika letech zbytečné. Máme pocit, že letos konečně přichází doba, kdy lze začít uvažovat o upgradu FHD techniky (s ohledem na stále omezenou dostupnost obsahu to ale zatím nepovažujeme za vyložně akutní).

Více tom jak je připravován Deadpool ve verzi pro 4K UHD HDR si můžete přečíst anglicky na Techradar.com