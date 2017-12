World X-Photographers v Praze

Výstava X-Photographers přináší do Česka jedinečnou tvorbu světových fotografů, umělců, dobrodruhů, jež jsou také držiteli prestižních ocenění jako je World Press Photo, Sony World Photography, International Photography of the Year nebo Czech Press Photo.

Jejich fotografie jsou také často publikovány v prestižních tiskovinách, jako časopis Time, The New York Times, The Guardian a další. Výstava se koná od 8. 12. 2017 do 14. 1. 2018 v Czech Photo Centre, Seydlerova 4, Praha 5 – Stodůlky.

Setkáte se zde s českými i světovými fotografy, kterými jsou například Vojta Hurych, Radek Kalhous, Michal Krause, David Gaberle, Jiří Štarha, Jiří Šebek, Kara Mercer, Omar Z Robles, Damien Lovegrove, Jiří Růžek, Peter Delaney, João Carlos, Samuel Zeller nebo Saulius Damulevičius.

Zažijete svět X-Photographers na vlastní kůži. Kolektivní výstava prezentující celkem sedmadvacet fotografů z celého světa, kterou připravila společnost Fujifilm, si dává za cíl ukázat rozmanitost fotografických témat a způsobů jejich zpracování. Při příležitosti výstavy jsou naplánovány přednášky a praktické workshopy s vystavujícími fotografy v roli lektorů, které jsou otevřeny pro veřejnost.

X-Photographers je světová fotografická elita pracující s fotoaparáty Fujifilm řady X, neomezující se na určitá témata ani způsoby zpracování. Právě tato rozmanitost hraje na výstavě svoji důležitou roli. Tematický záběr fotografů je široký, výstava je barevně rozdělena do devíti sekcí prezentující devět témat. Kostru výstavy tvoří devět českých X-Photographers, každý zastupující jedno téma, které doplňuje osmnáct světových X-Photographers přinášející jiné přístupy a způsoby zpracování. Výstava tak konfrontuje českou fotografii se světovou v prostorách Czech Photo Centre.

Jiří Růžek: „Na fotoaparáty Fujifilm jsem přešel ze značky Nikon prakticky ze dne na den. Viděl jsem tehdy prezentaci jednoho z modelů řady X, půjčil jsem si jej ve Foto Škoda na vyzkoušení, a prakticky jsem se do něj ihned zamiloval. Má mnoho předností – je malý, lehký, a hlavně skvěle fotí. Kromě toho je nenápadný, což mi ulehčuje práci mezi lidmi.“

Držitelé prestižních ocenění

„Je nám ctí, že tolik světových X-Photographers přijalo naše pozvání účastnit se této velkolepé výstavy a většina z nich se i osobně zúčastní slavnostního zahájení nebo v průběhu výstavy přijedou přednášet a vést workshopy. Jsme velmi rádi, že můžeme do Česka přivést tolik skvělých fotografů, kteří budou určitě inspirací pro ostatní, amatérské i profesionální fotografy," říká organizátorka výstavy Aneta Změlíková z české pobočky Fujifilm.

Jak vznikla skupina X-Photographers

Společnost Fujifilm prosazuje přístup naslouchání požadavků svých zákazníků – fotografů fotící na techniku Fujifilm. Proto vytvořila skupinu vybraných fotografů, kteří testují nejnovější modely přímo v terénu. Dávají tak zpětnou vazbu zpět designérům a také sdílejí své zkušenosti s veřejností. K významu „X“ se pojí jednak řada X bezzrcadlových digitálních fotoaparátů a „X“ také značí obecně něco neurčitého, což právě dává fotografům volnou ruku v jejich tvorbě. Skupina X-Photographers vznikla v roce 2012 a dnes má již přes 500 členů z 60 zemí světa s vlastní online galerií na www.x-photographers.com.

Doprovodný program výstavy najdete na www.czechphotocentre.cz v sekci aktuální výstavy – X-Photographers nebo také na Facebooku World´s X-Photographers in Prague.

Zastoupení fotografové podle témat

Dokument

Radek Kalhous (CZ) – fotoreportér denního tisku společnosti Mafra a.s. s více jak dvaceti letými zkušenostmi se ve své volné tvorbě zaměřuje na různorodé projekty, na kterých ustavičně pracuje i několik let. Radek rád experimentuje a vybírá si projekty napříč tématy které ho zaujmou. Často mají sociální přesah a spíše umělecké zpracování. Přes různorodost projektů však vždy hledá nejen vizuální hodnotu, ale také určitý podtext, který vzbuzuje divákův zájem do takové míry, že si fotografii zapamatuje. Jeho tvorba je často publikována v časopisech a je laureátem několika prestižních cen Czech Press Photo a finalistou Sony World Photography Awards.

Adam Ferguson (Austrálie) – rozený Australan z regionu New South Wales studoval fotografii na Queensland College of Art, Griffith University a v roce 2009 získal své první uznání za sérii fotografií z války v Afgánistánu, kterou ocenili prestižní soutěže World Press Photo, Picture of the Year International i Photo District News. Od té doby pracoval v Íráku, Indii, Jordánskuk, Izraeli, Palestině, Nepálu, Barmě, Pakistánu, Keni, Egyptě, Nigérii, Velké Británii a ve své domovině Austrálii. V současnosti žije v New Yorku a pracuje na svých dvou monografiích: deník z Afgánistánu a kritika současné regionální australské identity.

Tomasz Lazar (Polsko) – nezávislý dokumentární fotograf zachycující momenty, která se právě dějí okolo nás. Pracuje na dlouhodobých projektech, které se zaměřují na společnost a lidskou mysl a jak technologie a kultura ovlivňuje člověka. Tomasz získal za svoji volnou tvorbu řadu cen, mezi nimiž je i World Press Photo, Sony World Photography Award nebo Grand Press Photo. Často jeho projekty publikují světová média jako The New York Times nebo Sunday Times Magazine.

Street

David Gaberle (CZ) – mladý talentovaný street fotograf, jenž procestoval několik světových metropolí, aby mohl letos vydat svoji první knihu Metropolight, která se díky crowd-fundingové kampani stala úspěšnou a prodala se do 45 zemí světa. David má podporu věhlasných světových fotografů, kteří mu věští zářnou budoucnost. Vystudovaný antropolog z London College of Arts ve svých fotografiích zaznamenává atmosféru velkoměst se zájmem o psychologický vztah mezi městem a člověkem. Sám fotografování vnímá jako terapii a pomáhá mu růst osobnostně.

José Jeuland (Singapur) – francouzský profesionální fotograf, atlet a cestovatel se usadil v Singapuru, odkud se vydává na své cesty po světě za dokumentováním rozličných způsobů života, které reflektují rozmanitost kultur a divoké přírody. Jeho fotografie vypráví spletité příběhy zapsané v podobě fotografického deníku, jež ukazují prchavé momenty všedního života. José právě připravuje svoji první samostatnou výstavu v Singapuru.

Jonas Dyhr Rask (Dánsko) – vystudovaný praktický lékař, který se od malička pohyboval okolo focení díky jeho otci svatebnímu fotografovi. Jeho fotografická inspirace přichází z interakce mezi člověkem a jeho okolím. Jonasův rukopis street fotografie hledá prvky izolovanosti člověka v kontrastu s chladným materiálem velkoměsta. Pomocí street fotografie dokumentuje pravý život dánských ulic takový, jaký je, bez jakéhokoliv zasahování.

Architektura

Jiří Šebek (CZ) – je fotograf architektury na volné noze, který se postupně vypracoval od nuly. Jiří začal fotit v roce 2004, bez jakéhokoliv fotografického vzdělání. Postupně zkoušel různá fotografická témata, až se vypracoval k uznávanému fotografovi architektury. Kromě své volné tvorby vede Jiří fotografické workshopy a fotografuje pro architektonická a designerská studia. V ročníku 2016 získal cenu Grant Prahy v soutěži Czech Press Photo, za svou sérii „Chrámy nové doby“.

Elia Locardi (USA) – je mezinárodně uznávaný profesionální travel fotograf, videograf, Fujifilm ambasador, cestovatel, spisovatel a lektor, který věnuje celý svůj život fotografováním nejkrásnějších míst na světě. Od roku 2009 procestoval již více jak 55 zemí světa. Elia si vybudoval osobitý a široce rozpoznatelný jedinečný rukopis. Díky jeho otevřenému přístupu ke svým divákům, se stal jedním z nejsledovanějších fotografů na světě na svých profilech skrz sociální média.

Samuel Zeller (Švýcarsko) – je mladý talentovaný grafický a interiérový designér s vášní pro fotografii, které se od minulého roku věnuje již naplno. Inspiraci pro své projekty nachází v architektuře a vizuálním umění. Do svých fotografických projektů vnáší svůj vlastní pohled a čistý styl a často jsou jeho fotografie spíše uměním.

Krajina

Jakub Cejpek (CZ) – se věnuje nejen reportážní, sportovní a horské fotografii, je také šéfredaktorem časopisu Everest. Jakubův život se točí kolem hor, které nade vše miluje. Má procestovaný kus světa, není měsíce, kdy by nebyl v Alpách a vždy s sebou bere fotoaparát. Již dvakrát neodolal vábení Nového Zélandu, v Nepálu se procházel zasněženými sedly, kudy se už pár let nikdo nevydal, stál na nejvyšších vrcholech Ekvádoru, Peru a Bolívie a na argentinské sopce Ojos del Salado si vychutnával řídký vzduch v bezmála 7 000 metrech.

Saulius Demulivičius (Litva) – je business konzultant, vysokohorský lezec a fotograf, kterému koluje v žilách adrenalin. Vylezl na Virgin Peaks v Číně, sjel na lyžích 7500 m horu a byl oceněn titulem Snow Leopard za zdolání pěti nejvyšších hor střední Asie (všechny nad 7000 m). Saulius pokračuje svoji cestu směrem k 8 000 metrovým vrcholkům beroucí svůj fotoaparát dál do „mrtvé zóny“, aby zdokumentoval extrémní životní prostředí a vrozenou lidskou touhu prozkoumávat neznámé.

Spencer Wynn (Kanada) – má hluboké spojení s divokou a drsnou krajinou Kanada po všechny roční období. Spencer přistupuje ke krajinné fotografii s okem umělce. Rovnováha, forma, příběh a především světlo, jsou témata, která rozlišují jeho osobní rukopis. Ať už fotí v noci v –45°C nebo se schovává v jeskyni před horkem, vždy zachovává svůj přístup, aby zachytil unikátní scény krajiny, ve které se zrovna nachází.

Příroda

Michal Krause (CZ) – je fotograf přírody, lektor a píšící autor na volné noze. Svou lásku k přírodě spojil s vášní pro fotografii ve všech jejích podobách a nyní se věnuje fotografování zvířat, za kterými cestuje po čtyřech kontinentech. Michalovy fotografie sobů z cesty na Špicberky získaly cenu Trigema v rámci Czech Press Photo 2015. Pořádá individuální fotografické kurzy, aktivně publikuje, vydává fotografický newsletter a je autorem úspěšných článků a e–knih o zpracování fotografií.

Peter Delaney (Jihoafrická republika) – je fotograf divoké přírody a krajiny z Jihoafrické republiky. Strávil roky v africké divočině, aby mohl ukázat bohatou rozmanitost přírody a její nádhernou krajinu. Snaží se do svých fotografií přinášet unikátní styl, který by inspiroval a vzbudil vášeň v divákovi k zachování života a okolí na naší planetě. Peterovy fotografie byly publikovány v National Geographic a vyhrál několik cen včetně Wildlife Photographer of the Year.

Simone Sbaraglia (Itálie) – zachycuje krásu, harmonii a jedinečnost naší planety s nadějí, že bude zachována pro další generace. Simone je často na výjezdu, aby vyfotografoval přírodu a její příběhy po celém světě. Jeho práce se zaměřuje na ohrožené druhy a ekosystémy. Je jednám z mála fotografů, který si u zvířat buduje respekt a může se tak k nim přiblížit mnohem blíž.

Glamour, portrét

Jiří Růžek (CZ) – Patří mezi přední současné české fotografy uměleckého aktu. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha knihách světových vydavatelů, jako jeden z mála českých autorů je publikován také vydavatelstvím Taschen. Fotografie je pro něj dialogem mezi fotografem a modelkou, svoji tvorbu staví na jednoduchosti a uvěřitelnosti, přiznává prostředí, fotí bez vizážistek a asistentů, svítí téměř výhradně jedním světlem nebo využívá jakýkoliv světelný zdroj, který je po ruce, k retuši přistupuje jen výjimečně. Svůj styl nazývá uglamour a vysvětluje jej jako přirozený glamour.

Ines Thomsen (Rakousko) – hledá unikátní, nikdy nespatřenou, a spektakulární fotografii pro své klienty v reklamě, fashion a fine arts. Jejím hlavním motivem je pozitivní energie spojující Ines s jejími objekty focení, která dodává každé fotografii krásu viděnou zevnitř. Všechno má své kouzlo, ale ne všichni jej vidí.

Damien Lovegrove (Velká Británie) – začínal jako kameraman pro stanici BBC a vypracoval se až na profesionálního svatebního fotografa a posléze fotografa portrétů. Nyní se soustřeďuje na konceptuální travel fotografii a figuru v krajině. Damien je považován za jednoho z nejvlivnějších současných fotografů portrétů. Jeho styl nasvícení fotografií a povznášející kompozice jsou legendární. Fashion

Petr Kozlík (CZ) – studoval medicínu, ale jeho vášeň k fotografii vyhrála. Vše co o fotografii ví, se naučil z knih. Zaměřuje se na fotografii fashion a nyní již pracuje pro největší české nakladatelství Mafra a zároveň fotí kampaně pro známé značky módního průmyslu. Jeho fotografie můžete vidět v časopisech jako je Marie Claire, Harper´s Bazaar, The Book magazine a další. Petr často fotí známé modelky, herce a osobnosti z české umělecké scény.

Kara Mercer (USA) – je komerční a fashion fotografka ze Seattlu. Specializuje se na vytváření kontentu pro fashion, travel a lifestyle značky. Její práce je ovlivněná minimalismem s prvky provokativnosti a emotivními a éterickými doteky romantismu. Kara díky těmto prvkům kombinuje hravé příběhy s nadčasovou estetikou pro komerční kampaně a editoriály.

João Carlos (Portugalsko) – je lisabonský fotograf narozený v New Yorku, který se zaměřuje na fashion a komerční fotografii. Joao vidí svoji fotografii jako příležitost vytvářet inspirativní umělecká díla sahající mimo konvenčnost a nestálost módní a komerční fotografie. Do svých fotografií přidává prvek výtvarného umění, který trvá věčně. Ke každému fotografování přistupuje jako malíř sdělující emoce skrz vizionářské příběhy, bohatý set a využití přirozeného světla.

Hudba a tanec

Jiří Štarha (CZ) – se věnuje převážně reportážní fotografii se zaměřením na svět hudby, akcí a ulic. Jiří je sám aktivní muzikant, proto má ke koncertní fotografii velmi blízko. Dokáže dobře odhadnout a přečíst muzikanty a zachytit je tak ve správný okamžik. Do svých fotografií vkládá důraz na emoce, vzájemné souhry spoluhráčů, a to vše v z netradičních úhlů pohledu.

George Wong (Hong Kong) – je uznávaný flétnista, který vystupuje na různých akcích a zároveň sám hru na flétnu učí. George je také profesionálním fotografem se zaměřením na koncerty klasické hudby. Umí zachytit dynamické a přesvědčivé výrazy muzikantů na pódiu i díky jeho třicetileté zkušenosti v umění a performancí.

Omar Z Robles (USA) – newyorský fotograf se soustřeďuje na fotografování baletních tanečnic v ulicích New Yorku. Transformuje estetiku street fotografie tím, že do prázdné ulice nechá vplout tanečnice, které dostávají všechnu pozornost. Omarovy tanečnice vypráví příběhy a výsledek tohoto projektu je armáda miniaturních příběhů vyjádřených pohyby ladných těl tanečnic. Omarova inspirace přichází od slavného francouzského mima Marceau, který ho v Paříži naučil vyjádření emocí a příběhů pomocí pohybů.

Svatba

Vojta Hurych (CZ) – se věnuje především svatební fotografii, ve které se snaží vyhýbat „kýčovinám“ a naopak skrze fotografie vyprávět příběh. Při zachycování svatebního dění klade velký důraz na reportážní styl a přirozenost. Šaty na strom kvůli fotce už dávno nevěší a prstýnky už také nefotí. To se raději vždy rozběhne tam, kde se lidé smějí, protože svatební fotografie by podle něj měla být spíše plná emocí než načančaný produktový katalog. Mimo focení svateb se věnuje také vlastní tvorbě, za kterou získal několik cen v prestižní soutěži Czech Press Photo.

Kevin Mullins (Velká Británie) – je reportážní svatební fotograf, který svatbu dokumentuje z pohledu hostů. Nechává události plynout přirozeně a nežene se do strojených póz. Jeho reportážní styl fotografování oživuje reálné momenty, které přináší zpět ve svých fotografiích. Kevin je jedním z prvních X-Photographerů z Velké Británie a uznávaný i jako skvělý řečník na konferencích po celém světě.

Nordica Photography (Švédsko) – duo fotografů Cole & Jakob se zabývají tzv. destination wedding. Jejich spolupráce se zrodila v roce 2009 z experimentu ve Vancouveru a od té doby začalo jejich dobrodružství, cestují po celém světě, vyprávějí příběhy a dělají ostatní šťastnými skrze svou práci svatebních fotografů. Cole & Jakob žijí ve Švédsku, odkud cestují za svými klienty. Fotili svatby na všech kontinentech světa včetně Antarktidy.

Kde, kdy, jak a s kým:

Czech Photo Centre Seydlerova 4, Praha 5 – Stodůlky Otevírací doba: ÚT-PÁ 11:00–18:00 SO-NE 10:00–18:00 Vstupné: 50 Kč, snížené 30 Kč. S kým – s kýmkoliv, kdo má rád fotografii. Třeba s tím také konečně začne. Nejlépe s fotoaparátem Fujifilm; poslední model X-E3 je excelentní a cenově velmi dostupný.