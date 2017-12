WeekendMag HD: O novém dabingu Star Wars

Viděli jsme Star Wars na Blu-ray. Ti největší fanoušsci Lucasovy ságy si asi dovedou představit, jak ohromné až dětinské nadšení člověka popadne, když něco takového může říct se značným předstihem oproti zbytku světa. Informační embargo, které Lucas na edici uvalil, nám sice zakazuje sdílet další podrobnosti o přepisech a bonusové výbavě (jako by si filmoví piráti nemohli už několik dní stáhnout FullHD ripy, že?), minimálně jedno si ale neodpustíme: podělíme se o první dojmy z nového dabingu staré trilogie.

A víte co? Čert to vem! Alespoň něco vám o technické kvalitě přepisů a obsahové stránce bonusů říct musíme, ne? Takže: Star Wars vypadají ve vysokém rozlišení naprosto famózně. A přidělené bonusy za těch pár set korun navíc rozhodně stojí. George Lucas se snad nebude zlobit, když na jeho Blu-ray novinku něco takového prozradíme. Je to pro jeho vlastní dolarové dobro.

O novém dabingu čtvrté, páté a šesté epizody se začalo mluvit už krátce po uvedení detailů o Blu-ray kompletní ságy. Pro majitele VHS kopií a vůbec fanoušky, z nichž na stařičkém českém dabingu většina vyrůstala a zná ho nazpaměť i pozpátku, to samozřejmě nebyla nikterak radostná zpráva. Jako by nám chtěli předabovat Pulp Fiction. Některá hlasová obsazení jsou prostě nenahraditelná a hlavně: český dabing už se jednoduše nedělá tak zábavný, jako v devadesátých letech.

Jenže Lucas měl pro nasazení nového dabingu spousty logických důvodů. Překlad toho původního byl vskutku mizerný, značně upravoval vyznění dialogů, často postrádal smysl a používal špatné názvy a jména – ačkoliv je Žvejkal naprosto skvělé počeštělé jméno pro chlupatého Wookieho, ve skutečnosti by to měl být Chewie. Han Solo se také nejmenuje Han Samostatný, že? Není Jedi „Džedi“, je „Džedáj“. A když už jsme u rytířů se světelnými meči, všimněte si upraveného překladu šesté epizody. Už se nejedná o Návrat Jediho, nýbrž o Návrat Jediů. Nevěříte? Rozklikněte si český cover a přesvědčte se sami.

Dalším důvodem pro předělání milovaného dabingu byla technická kvalita. Jednak je dvoukanál v současnosti naprosto nevyhovující, druhak si Lucas potřeboval kvalitní český mix připravit pro znovuuvedení Star Wars do kin. Chystané 3D re-releasy totiž v tuzemských multiplexech nepoběží v originálním znění, ale s českým dabingem. Představa, že by na vás šuměl léta starý dvoukanál, pak není zrovna uspokojující.

Po technické stránce se vskutku jedná o značnou změnu k lepšímu. Český dabing na Blu-ray sice skončil pouze v Dolby Digital o datovém toku 448kbps, takže HD zvuk zůstal výhradou originální stopy, kvality nového mixu se však odrážejí i do našeho SDčka – bohužel včetně některých dalších změn, které na něm Lucas opět napáchal (Kenobiho Dragon Scream je obzvlášť odpudivý). Star Wars teď po technické stránce jednoduše znějí podstatně lépe a jejich stáří neprozrazuje ani tak kvalita mixu samotného, jako spíš zastaralé zvukové efekty.

A hlasy jako takové? Co si budeme nalhávat, některá přeobsazení a zestárnutí původních herců dabingu nikterak neprospěla. Postavy se sice zpravidla oslovují správně (Kenobi nejdříve mluví o „Dars Vaderovi“, během duelu už ho ale oslovuje správně „Darthe“ – Vader se vůbec podařil, hned po R2-D2 zní nejlépe ;), jenže v novém dabingu už nemají takový šmrnc, jako ve starém.

Jako by všichni mluvili trochu pomaleji, měli rýmu a s ní chytili i drobný, těžko identifikovatelný přízvuk. Neříkám tím, že je dabing špatný, to rozhodně ne. Oproti tomu původnímu je to ale slabý čajíček. Špatně vylouhovaný.

Hezky popořadě. U koho zásadní změny nezaznamenáte? U Leiy a Vadera. Princezna i temný lord znějí podobně jako v originálním znění i ve starém českém dabingu. Sithovi sice chybí v hlase démoničtější chraptění a plechová ozvěna, všeobecně není tak zvučný, ale ve výsledku se podařil.

Zlatavému C3PO chybí nervozita a energičnost projevu, v jeho hlase je až moc citelná stopa obyčejného mužského projevu. Tomáš Juřička se sice snaží napodobit originál, ale v tom C3PO zněl podstatně … robotičtěji. Na robotovi je každopádně znát, že byla české stopě věnována dostatečná péče na to, aby se ctila alespoň základní nepsaná pravidla starwarsáckého dabingu, takže se nemusíte bát pokusu o redefinování postavy.

Problém je především u Lukea a u Sola. Mladičký skoro-Jedi zní obzvlášť ve čtvrté epizodě opravdu špatně. V dalších dílech se to zlepšuje, protože je jeho postava citelně starší, když ale jako teenager poprvé vběhne na scénu a promluví hlubokým hlasem Petra Lněničky, máte chuť přetáhnout režiséra dabingu po hlavě nějakou těžkou starwarsáckou encyklopedií. Takhle jeho postava prostě znít nemá. Je bez emocí, uhuhňaný, chybí mu zápal pro věc.

Během některých okamžiků připomene mladičkého Skywalkera, jak ho známe, je jich ale pramálo. Ve scéně s lisem odpadků ve Hvězdě smrti si několikrát vtipně zamutuje a když se pak loučí s Hanem před závěrečnou bitvou čtvrté epizody, zní až děsivě mužně. Kdepak, takhle se nám Luke nelíbí.

Podobný problém má Han Solo, ani jeho hlasové obsazení nezní tak přesvědčivě jako zastara. Oproti původnímu dabingu teď má skoro až medový hlásek, ve kterém citlivější ucho postrádá drzost a aroganci, tedy klíčové vlastnosti tohoto hrdiny. Solo a Skywalker jsou navíc tak podobně uhuhňaní, že když si nasadí během infiltrace Hvězdy smrti masky klonových vojáků, často nevíte, který z nich zrovna mluví.

A do třetice, uhuhňaně zní i Ben Kenobi, u kterého to ale ještě není taková hrůza. Na podobu s Guinessovým hlasem ale zapomeňte.

Zní to, jako bychom si na nový dabing Star Wars jenom stěžovali. Jenže ono ho nakonec nelze hodnotit jinak než kladně. S přeobsazením jsme jednoduše museli počítat a negativní odezvu v člověku budí především srovnání se starou verzí. Ta možná nebyla po technické stránce tak kvalitní a postrádala dobrý překlad, jenže nechybělo jí něco, co svého času z českého dabingu dělalo legendu po celém světě: zápal, nadšení, pohrávání si s drobnými nuancemi, pečlivý výběr hlasového obsazení a vcítění se do situace, do hlavních hrdinů.

Oproti tomu starému zní nový dabing mdle. Jenže na druhou stranu zní na současné poměry naprosto výborně. Zvyknul jsem si na něj velice rychle a věřím, že to většině tuzemských diváků také nebude dělat problém. A pro ty, kterým už to nebude připadat jako pravé ořechové, je tu vždycky pirátská scéna. Netvrdím, že byste si Star Wars neměli kupovat, to ani náhodou. Ale remux nového HDčka s původní českou stopou se bez debat časem objeví, nebo si ho technicky zdatnější majitelé Blučka budou moct udělat sami. Jako nostalgickou alternativu.

Blu-ray releasy Star Wars se každopádně podařily. Obraz je úžasný (věnovat se mu samozřejmě budeme v recenzích), zvuk také, dabing stravitelný a tak snaživý, že mu velice rychle odpustíte klíčové nedostatky. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že dialogy konečně dávají smysl.

