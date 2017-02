Viasat Nature uvede dokument o jednom neobyčejném veterináři

Na kanálu Viasat Nature bude možné zhlédnout desetidílný dokumentární seriál o jednom neobyčejném veterináři a jeho praxi, v jejímž rámci zachraňuje zvířata i v nevšedních situacích.

Pro Scotta Millera, původem Australana, který své působení v oboru započal největší australské zvířecí nemocnici – PRPCA v Sydney – je péče o zvířata životní vášeň. Nejen, že ho to živí, ale ono ho to i baví, což o své profesi může v dnešní době říct opravdu málokdo.

V rámci dokumentárního seriálu s názvem Zvěrolékař v jednom kole (v originále Vet on the Hill) se Miller setkává s případy, které daleko překračují naši představivost, pokud jde o to, co takový veterinář vlastně dělá.

Miller ordinuje v Richmondu nad Temží na předměstí britského Londýna, kde zachraňuje třeba hada s dýchacími problémy, sovu, kterou srazilo auto, papouška alexandra trpícího nechutenstvím nebo třeba 21let starého kocoura jménem Rudi. Samozřejmě se v rámci seriálu setkáme i s mnohými psy a možná nás v průběhu toho překvapí, že i ti mohou trpět cukrovkou.

Dokumentární seriál Zvěrolékař v jednom kole si na kanálu Viasat Nature můžete pustit vždy ve čtvrtek počínaje 16. únorem, a to v 19:00 hodin.

Zdroj: TZ Viasat