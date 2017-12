Star Wars, Blu-ray a dabing? Ano, ale nový!

Aktivnější uživatelé už to možná vypozorovali v diskuzi pod článkem: na českou Blu-ray mutaci Hvězdných válek dorazí dabing. Fanoušci, kteří vyrůstali na ošoupaných VHSkách, by to jistě uvítali, nebýt drobného háčku: bude kompletně předělaný.

Ten starý totiž Lucasfilmu kvůli technické kvalitě a některým drobnostem v překladu nevyhovoval, proto muselo dojít na kompletní přeobsazení (jehož kuriózním výsledkem je, že Michal Dlouhý, který dříve daboval Lukea, teď vloží češtinu do úst Hana Sola). Hlasové obsazení tedy bude vypadat takto:

Luke Skywalker – Petr Lněnička

Han Solo – Michal Dlouhý

princezna Leia – Nikola Votočková

Darth Vader – Jiří Klem

C33PO – Tomáš Juřička

Obi Wan Kenobi – Jiří Schwarz

Lando Carlissian – Lukáš Hlavica

mistr Yoda – Bohuslav Kalva

císař Palpatine – Jiří Plachý

Nový dabing původní trilogie se přitom chystá především pro kino re-release ve 3D, což znamená, že si nové generace diváků budou muset přičuchnout k počeštělým verzím. Lucasfilm, který dříve dabing tvrdě odmítal (nevyšel na žádném DVD krom třetí epizody), tak změknul v opravdu nepravou chvíli a záříjový Blu-ray to odnese zvukovou stopou, která většině uší nebude dvakrát lahodit. Vždyť prakticky každý, kdo se chystá Star Wars na Blu kupovat, zná příběh o Skywalkerových především se starým dabingem. Je to srdeční záležitost!

Pirátská scéna, která bude nové HD verze remixovat se zvukem z VHSek, si mne ručičky už teď.

Ohledně dabingu bylo mimochodem prozrazeno, že se dodělávalo také několik nových scén do prvních tří dílů. Je tedy klidně možné, že George Lucas přistoupil k dalším drobným změnám (jako tomu bylo při kino re-releasu v roce 1997 i při DVD releasu o deset let později), v jejichž rámci se bude snažit „dozkompletovat“ ságu. Jinými slovy: asi se na nás chystají další zásahy, které nakrknou spousty fanoušků.

A ještě se vraťme k podrobnostem o Blu-ray. Mohli jste si všimnout, že mezi nejnovějšími bonusy jaksi chybějí ty staré z předchozích DVD edic. Byla by přitom škoda, kdyby na Blu-ray nevyšly, vždyť George Lucas sliboval ultimátní kolekci, kde budou všechny dostupné materiály.

Zatím se ale strachovat nemusíte – na Blučku má být přes čtyřicet hodin bonusů a tak závratnou stopáž ty vypsané dohromady určitě nedají. Je proto pravděpodobnější, že se do tiskové zprávy staré bonusy, portované z DVDček, jednoduše nevešly, aby pak lépe vynikly ty nové. Doufejme. Takové Empire of Dreams by v kolekci bez debat chybělo!

Ale zpátky k tématu dne: co říkáte na nové hlasové obsazení hvězdných hrdinů?

