Spotify ruší integraci s některými staršími audio zařízeními

Máte předplacenou streamovací službu Spotify a zároveň jste vlastníky staršího Hi-Fi nebo AV produktu, kde je tato služba integrována? Pak byste měli zpozornět.

Společnost Spotify v loňském roce oznámila, že několik starších Hi-Fi a AV produktů přijde o integraci se Spotify Connect z důvodu aktualizace její backendové platformy. Podle portálu The Verge ten čas nastal právě teď.

Novinka znamená, že vlastníci daných produktů již nebudou moci streamovat hudbu z katalogu Spotify přímo a bez použití smartphonu. Má jít o zařízení od společností Denon, Marantz, Onkyo, Yamaha, B&O, Pioneer a Philips.

Portál What Hi-Fi? mezi těmito produkty uvádí zařízení B&O BeoSound 5, Denon AVR-X4000, Marantz M-CR610 a Yamaha RX-V675. Kompletní seznam naleznete zde.

Zástupci Spotify portálu The Verge řekli, že „v některých případech mohou výrobci aktualizovat svůj firmware tak, aby byl kompatibilní s novou platformou“. Portál What Hi-Fi? pak kontaktoval několik výše uvedených výrobců, aby zjistil, kterých produktů se to týká.

Yamaha potvrdila, že update poskytne pro následující modely: RX-V475, RX-V575, RX-V675, RX-V775, RX-A730, RX-A830, RX-A1030, RX-A2030, RX-A3030, RX-S600, CX-A5000, HTR-4066, HTR-5066, HTR-6066, HTR-7066, RX-V1075, RX-V2075, RX-V3075, RX-V500D, TSR-6750, RX-V477, RX-V577, RX-V677, RX-V777, RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040, HTR-4067, HTR-5067, HTR-6067, RX-V1077, RX-V2077, RX-V3077, TSR-5770, R-N500, CD-N301, R-N301, CRX-N560 a CRX-N560D.

Aktualizace je v současnosti k dispozici i pro modely Denon RCD-N8, DRA-N5, AVR-X1000, AVR-X2000, AVR-X3000 a AVR-X4000, v březnu pak budou následovat AVR-1913, AVR-2113, AVR-2313 a AVR-4520.

Podobně nabízí už nyní update také Marantz (pro modely M-CR510, M-CR610, NA-11S1, NR1504, NR1604, SR5008, SR6008 a SR7008; v březnu pak pro AV7701, AV8801, NR1603, SR5007, SR6007 a SR7007.

Zdroj: What Hi-Fi?