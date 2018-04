Společnost LG získala čtyři ocenění EISA

Evropští redaktoři vychvalují produkty LG pro jejich technologii, design a ekologičnost

Společnost LG Electronics (LG), hlavní hráč na globálních trzích se spotřební elektronikou a mobilními telefony, oznámila, že při udílení cen Evropské asociace pro audiovizuální techniku (EISA) 2009 získala čtyři ocenění za kombinaci elegantního designu a pokročilých vlastností a technologií.

LG obdržela nejvyšší vyznamenání ve čtyřech kategoriích, a zvítězila tak v kategoriích Nejlepší evropský LCD televizor 2009–2010 s modelem SL8000, Nejlepší evropský Blu-Ray přehrávač 2009–2010 s modelem BD390, Evropský systém domácího kina 2009–2010 se systémem HB954PB a Evropský ekologický mobilní telefon 2009–2010 s modelem LG-KM900 neboli LG ARENA.

Slavnostní předání cen se uskuteční 4. září 2009 na veletrhu spotřební elektroniky IFA v Berlíně.

„Náš úspěch v EISA potvrzuje silnou pozici LG na evropském trhu, který je náročný na inteligentní technologie a stylový design,“ prohlásil Simon Kang, generální ředitel divize domácí zábavy společnosti LG.

„Vítězství v kategorii Evropský ekologický mobilní telefon 2009–2010 je pro nás velmi hodnotné a zároveň nás motivuje k pokračování výroby a prodeje ekologicky šetrných produktů,“ uvedl Vít Šubert, výkonný ředitel LG Electronics CZ.

EISA je největší asociací redaktorů časopisů zaměřených na multimédia v Evropě a jejími členy je 50 specializovaných časopisů z 19 evropských zemí. Každoročně v červnu se scházejí šéfredaktoři všech členských časopisů, aby rozhodli, které z produktů hodnocených v jejich časopisech během uplynulého roku si kýžená ocenění EISA zasluhují.

LCD televizor LG SL8000 se honosí jedinečným vzezřením; vypadá jako celistvá plocha kouřového skla, a je tedy, co se designu týče, vrcholným zařízením. Ve svém doporučení asociace EISA uvedla, že televizor SL8000 „poskytuje skvělý zážitek ze sledování obrazu ve Full HD za dostupnou cenu,“ a „přesvědčuje diváky svými přirozenými barvami, úžasným kontrastem a sytými tmavými odstíny“.

Blu-ray přehrávač LG BD390 přináší díky své výjimečné konektivitě internetové video a další online zábavu přímo do obývacího pokoje. Podle doporučení asociace EISA se přehrávač BD390 nepyšní pouze atraktivní cenou, ale jeho „jedinečný půvab je založen na bezdrátovém připojení a kompletní kompatibilitě se všemi standardními rozhraními (USB, HDMI 1080p, S-Video, YUV), a poskytuje dokonce i 7.1kanálové analogové výstupy.“

Rovněž systém LG HB954PB, který získal ocenění Innovations Award na veletrhu spotřební elektroniky (CES) 2009, je prvotřídním Blu-ray systémem domácího kina LG a poskytuje absolutní čistotu zvuku a obrazu, stejně jako přístup ke speciálnímu obsahu z Blu-ray disků a rychlé streamování videa z YouTube.

Asociace EISA u systému HB954PB ocenila „zajímavý design a vyvážený, detailní zvuk,“ stejně jako „snadnou a pohodlnou instalaci“, a to ještě před tím, než sdělila, že jeho majitelé mohou „vyzkoušet Blu-ray s HD obrazem a zvukem za účelem vysoce kvalitního zážitku z poslechu hudby a sledování filmů“.

LG-KM900 neboli ARENA je prvotřídní model mobilního telefonu LG, který v sobě spojuje uhlazený design a inteligentní dotykový displej s trojrozměrným uživatelským rozhraním LG S-Class.

Letos to není poprvé, co asociace EISA ocenila inovaci společnosti LG. Společnost si již dříve odvezla domů tři ceny, a to v letech 2006 a 2007. V případě letošních cen EISA o mobilním telefonu LG ARENA řekla následující:

Produkty pro domácí zábavu a mobilní produkty LG jsou v mnoha největších evropských prodejnách všudypřítomné. Dodávky plochých panelových televizorů LG se od dubna do června 2009 zvýšily na 1,67 milionu kusů z původního 1,09 milionu ve stejném období předchozího roku.

Hladký LCD televizor LG SL8000

Nejlepší evropský LCD televizor 2009–2010

LG SL8000 Full HD 1080p je dokonalým spojením stylu a technologické inovace. Tento hladký LCD televizor nemá žádnou mezeru mezi obrazovkou a rámem. Díky technologii LG TruMotion 200Hz je akce na obrazovce neuvěřitelně plynulá a díky dynamickému kontrastnímu poměru 150000:1 obraz vypadá sytější.

Každý detail je výjimečně ostrý díky rozlišení televizoru 1080p Full HD a panelu Super IPS. To dále vylepšují funkce Expert Mode a Picture Wizard, které s naprostou přesností ovládají každý aspekt obrazové kvality až do nejmenších detailů.

Blu-ray přehrávač LG BD390 s možností online připojení

Nejlepší evropský Blu-Ray přehrávač 2009–2010

Nový Blu-ray přehrávač LG BD390 se svým zabudovaným připojením Wi-Fi a certifikací DLNA přináší do obývacího pokoje větší interaktivitu. S interaktivním BD-Live se diváci mohou připojit k internetu a jeho prostřednictvím si užívat hry, hudbu a filmy. Mohou si rovněž vybrat z obrovské knihovny YouTube videí a rychle je streamovat.

Přehrávač BD390 dokáže přehrávat formáty s vysokým rozlišením, jako je MKV a DivX HD, které se dají ukládat na externí pevný disk. Tento Blu-ray přehrávač je okamžitě připraven s režimem Express Reaction Mode, který umožňuje vložení disku, zatímco je přehrávač stále ve fázi spouštění.

Prvotřídní Blu-ray systém domácího kina LG HB954PB

Evropský systém domácího kina 2009–2010

LG HB954PB je prvotřídní Blu-ray 5.1-kanálový systém domácího kina společnosti LG, který poskytuje absolutní čistotu zvuku a obrazu, stejně jako neomezený přístup k rozličnému obsahu z Blu-ray disků, DVD nosičů, DivX HD a MKV souborů. Tento nový systém domácího kina spojuje zvukové systémy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio, a přináší tak optimální zvuk prostřednictvím pokročilého systému reproduktorů.

Systém HB954PB má certifikaci DLNA a dokáže jednoduše vyhledávat a zpřístupňovat digitální zábavu z různých zařízení prostřednictvím domácí sítě (DLNA), a připojuje se také přímo k internetu prostřednictvím zabudovaného vysokorychlostního připojení Wi-Fi.

HB954PB se rovněž dokáže připojit k YouTube a streamovat videa, přehrávat hudbu přímo z iPodu a zpřístupňovat digitální obsah uložený na externím pevném disku. Vzhled je další silnou stránkou tohoto systému, jehož čtyři reproduktory jsou ve tvaru sklenice na šampaňské a jsou vyvedeny v atraktivní stříbrné a modré barvě.

Mobilní telefon LG-KM900 ARENA

Evropský ekologický mobilní telefon 2009–2010

LG-KM900 neboli ARENA je prvotřídní model mobilního telefonu LG, který zákazníkům nabízí dokonalý mobilní zážitek díky svým nezávislým multimediálním vlastnostem. Tento hladký mobilní telefon zahrnuje digitální prostorový zvuk Dolby Mobile, displej WVGA, 5-megapixelový fotoaparát a 40 GB paměti. Intuitivní uživatelské rozhraní 3D S-Class činí z používání jedinečných vlastností zábavný zážitek.

LG ARENA kombinuje funkčnost a stylový vzhled. Jeho 3,0-palcový WVGA displej má čtyřikrát větší rozlišení než standardní QVGA displeje, což znamená, že uživatelé jsou při sledování filmů ve formátu DivX nebo Xvid odměněni tím nejčistším obrazem. LG ARENA je dostupný v paletě různých barev včetně stříbrné, černé, růžové a šedé a na evropském trhu je od března letošního roku.

