Sony ze svých modelů pro rok 2012 odstranilo appku YouTube

V loňském roce zmizela aplikace YouTube z televizí Sony pro rok 2012, nyní nastal čas na Blu-ray přehrávače a systémy domácího kina stejné generace. Aplikace přestala fungovat v polovině února.

Již v minulosti jsme byli svědky mizení různých aplikací ze Smart TV a dalších AV produktů připojených k internetu, takže Sony v tomto ohledu zdaleka není samo.

Tentokrát to však vypadá, že celá záležitost je způsobena změnami provedenými společností Google, která je vlastníkem YouTube. V dubnu 2015 začalo YouTube přecházet z flashového přehrávače videa na přehrávač postavený na HTML5, což ovlivnilo mnoho typů produktů. V té době zmizela aplikace YouTube z Apple TV2 a Google TV, ale také z různých herních konzolí, chytrých televizí a mobilních zařízení.

Sony se pokusilo udržet aplikaci na svých smart TV z roku 2012 naživu, ale neúspěšně. V polovině tohoto měsíce budou zasaženy Blu-ray přehrávače a systémy domácího kina s integrovaným Blu-rayem.

Uživatelé AV zařízení Sony z roku 2012 v poslední době mohli zažívat pády aplikace a symptomy nekompatibility, jako černá obrazovka či přerušené přehrávání videa.

Každopádně platí to co platilo vždy – chcete-li platformu, která se vyrovná prakticky s libovolnými změnami standardů, tak není nad klasické PC, případně speciální sestavu pro domácí kino (HTPC). O něco lepší „výdrž“ co se kompatibility týče snad budou mít také Android / Android TV boxy.

Výše zmíněné se týká následujících produktů:

Blu-ray přehrávače:

BDP-S490 BDP-S495 BDP-S590 BDP-S790

Systémy domácího kina:

BDV-E190 BDV-E290 BDV-E490 BDV-E690 BDV-EF220 BDV-EF420 BDV-N590 BDV-N790W BDV-N890W BDV-N990W BDV-NF620 BDV-NF720

Zdroj: FlatpanelsHD