Sony uvádí 4K Blu-ray přehrávač, jehož koupě vás nezruinuje

Společnost Sony uvádí 4K Blu-ray přehrávač UBP-X800, který má být prvním spotřebitelsky přívětivým zařízením své značky, jež má údajně konkurovat i cenou.

Formát 4K Blu-ray prozatím není příliš rozšířený a výrobci do něj jdou jen velmi pomalu. To by se však mělo změnit na jaře letošního roku, kdy Sony začne prodávat svůj nový přehrávač právě pro tento fomát.

Ten má oplývat různými speciálními funkcemi, jmenovitě například technologií Precision HD, o níž Sony tvrdí, že vylepšuje výsledky přehrávání různých typů disků; kromě toho přehrávač nabízí podporu 4K streamovacích služeb.

Trojice high-endových přehrávačů od Sony, které byly představené v poslední době, má stejný, hranatý a minimalistický design, vytvořený pro 1080p model UHP-H1.

Přehrávač taktéž zvládne přehrávat digitální hudbu díky podpoře audia ve vysokém rozlišení až do 192 kHz/24 bitů a DSD 11,2 MHz společně s podporou bezdrátových sluchátek pomocí technologie Bluetooth a samozřejmě taktéž HDR.

Sony už sice jeden 4K Blu-ray přehrávač má (UBP-X1000ES), ten je však určen spíše pro fajnšmekry a není dostupný v klasické prodejní síti.

Zdroj: Cnet.com