Sony by na CES 2017 mohlo uvést OLED TV

Po létech falešných nadějí by Sony konečně mohlo přijít s vlastní OLED televizí, a to na veletrhu CES 2017 v Las Vegas. Uvádí to několik zpráv včetně nedávné zprávy časopisu Forbes.

O plánu Sony na uvedení OLED televizoru neslyšíme poprvé. Například na CES 2013 se Sony spojilo s Panasonikem a obě firmy se pochlubily společným konceptem 56“ 4K OLED TV. Což nakonec vyšumělo do ztracena a obě japonské firmy ještě v tom roce partnerství ukončily. Panasonic pak v roce 2015 uvedl svou první OLED TV postavenou na panelu od LG.Display.

První zprávy o vstupu Sony na trh OLED TV bylo možné slyšet v září 2016, kdy portál BusinessKorea poznamenal, že „se očekává představení OLED TV firmami Panasonic a Sony.“ Počátkem listopadu pak spekulaci o Sony zopakovala italská média.

Nyní se do všeho přidal také John Archer z Forbesu, který zároveň cituje korejský portál ETNews, jenž víceméně potvrzuje, že jde o jistý kontrakt a Sony bude získávat panely taktéž od LG.Display. ETNews tvrdí, že o záměru Sony uvést vlastní OLED TV ví.

Sony již vyrábí OLED monitory pro profesionální uživatele a chtělo vstoupit na trh OLED TV už několik let. Nicméně podobně jako Samsungu se ani japonskému výrobci nepovedlo realizovat své ambice na masovou produkci technologie displejů přímo ve svých továrnách.

Zdroj: FlatpanelsHD