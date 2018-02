Sonos prý chystá nový soundbar s HDMI 2.1

Údajný bývalý zaměstnanec společnosti Sonos publikoval na fórech sociální sítě Reddit příspěvek, ve kterém vysvětluje zvláštní přístup svého zaměstnavatele k rozhraní HDMI.

Uživatel „ImaThrowAwayOK1“ uvádí, proč Sonos HDMI neimplementoval do svého Playbaru a proč bude příští soundbar společnosti postavený na HDMI 2.1. Zároveň tvrdí, že ještě letos bude uvedený „mini soundbar“ od Sonosu.

Citovaný dlouhý příspěvek na Redditu, který již byl smazán, přibližuje interní diskuse vedoucí k představení zařízení Playbar. To se na trh dostalo s omezeným optickým audio portem a nikoliv právě standardem HDMI.

„Sonos to nechtěl komplikovat, a tak nechtěl mít nic společného se změnou video vstupu. Sonos rád vydává produkty, které ‚vzdorují budoucnosti‘, a použití HDMI by znamenalo, že by musel každý rok nebo dva uvádět nové verze,“ napsal citovaný člověk.

V té době Sonos předpokládal, že AV receiver „zemře nebo minimálně ztratí přízeň průměrného spotřebitele“ a že zpracování zvuku bude mít v budoucnu na starosti televize. Jednou z překážek tohoto stavu však byla omezená šířka pásma HDMI ARC (Audio Return Channel) na 1 Mb/s.

HDMI 2.1 ale přináší tzv. eARC (vylepšený – enhanced – Audio Return Channel), což šířku pásma pro zvuk rozšiřuje na 38 Mb/s. To televizím umožňuje výstup bezztrátového zvuku včetně Dolby Atmos a široké škály audio formátů DTS.

Přispěvatel tvrdí, že právě eARC přiměl Sonos k přehodnocení jeho postoje k HDMI.

Je však třeba zdůraznit, že výše zmíněné informace je nutné brát s rezervou. Tedy alespoň do té doby, než budou potvrzeny oficiální cestou.

Zdroj: FlatpanelsHD