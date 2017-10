Šéf Samsungu rezignoval po „bezprecedentní krizi“

Ve stejný den, kdy se společnost Samsung pochlubila rekordními čtvrtletními zisky, oznámil svou rezignaci její výkonný ředitel a místopředseda představenstva Oh-Hyun Kwon.

Ten ve svém projevu volal po změně ve vedení a zároveň uvádí, že korejská firma čelí „bezprecedentní krizi“.

„Je to něco, o čem jsem už dlouho přemýšlel. (…) Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale už ho nemůžu odkládat,“ napsal Kwon v dopise zaměstnancům. „S tím, jak jsme nyní konfrontováni s komplexní a bezprecedentní krizí, věřím, že nastal čas, aby společnost začala znovu, s novým duchem a mladým vedením, a lépe tak reagovala na výzvy vyvstávající z rychle se měnícího IT odvětví.“

Několik hodin před Kwonovou rezignací oznámil Samsung Electronics, že zisky za uplynulé čtvrtletí budou nejspíš rekordní, a to hlavně díky nárůstu cen paměťových čipů. Společnost odhaduje zisk na úrovni 14,5 bilionu wonů (asi 280 miliard korun), čímž by se 179procentním meziročním nárůstem překonala očekávání trhu.

„Krize“, k níž odkazuje Kwon, souvisí se zatčením a uvězněním Lee Jae-yonga, dědice skupiny Samsung Electronics. Lee byl v srpnu odsouzen k pěti letům vězení za uplácení a korupci.

Kwon, který se k Samsungu přidal v roce 1985 a jeho šéfem je od roku 2012, zůstane členem představenstva společnosti až do března 2018. Mluvčí firmy oznámil, že o nástupci bude rozhodnuto „brzy“, nicméně detaily zatím neznáme.

