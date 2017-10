Samsung doufá, že mu podíl v prémiových TV získá micro LED

Podíl Samsungu v segmentu prémiových televizí zažívá volný pád. Vždyť v letošním roce spadl na pouhých 13,2 %. Korejský gigant to přirozeně chce zvrátit a hledá cesty, jak by se to mohlo povést.

Před dvěma lety činil podíl Samsungu v daném segmentu více než 55 % (rozuměj v segmentu televizí nad 1 500 dolarů). V loňském roce však tento údaj spadl na 20,3 % a letos dokonce na 13,2 %. Alespoň podle dat společnosti IHS Markit.

Společnost se v tomto období snažila přesvědčit zákazníky, že LCD je stále skvělá technologie, a postavila ji proti konkurenčním OLED; nejdříve jako „SUHD“, později jako „QLED“. Spotřebitelé to však evidentně odmítli. Rebrandingové cvičení přichází po dalších krocích stranou Samsungu, včetně 3D televizí a zakřivených modelů.

Nyní se firma údajně snaží kormidlovat k technologii micro-LED, o které doufá, že by mu mohla pomoci znovuzískat tržní podíl. Jde o nový typ samo-osvětlující technologie displeje, která na rozdíl od OLED využívá anorganický materiál. Očekává se, že Samsung technologii micro-LED využije nejdříve v kinech a později i v televizorech.

Zdroj: FlatpanelsHD