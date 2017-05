Produktové tipy: držáky na reproduktory značky Stell

Čas od času je třeba udělat si pořádek v audiotechnice. A často nejlépe uděláte, když část z ní prostě přiděláte na zeď. K tomu lze využít buďto kreativní um samouka, nebo si prostě koupit profesionálnější, průmyslově vyráběné řešení. Pro ty, kteří si zvolí druhou možnost, máme hned dva tipy.

Tím prvním je ocelový nástěnný držák na reproduktor Stell SHO 1110 vyvedený v černém provedení, který má nosnost 15 kg, je polohovatelný a reproduktor k němu přichycený můžete naklonit směrem dolů, jakož i do stran, až o 90 stupňů. Držák se přichycuje přímo na reproduktor, takže se bude vrtat. Veškeré příslušenství je součástí balení, z vaší strany bude třeba jen vrták, šroubovák a vodováha. Držák zakoupíte za cenu 385 Kč.

Technická specifikace:

Nástěnné držáky na reproduktory (pár)

Náklon: : 90° Natočení: : +/-90° Rotace: : +/-180° Maximální nosnost: : 15 kg Šířka: : 112 mm Výška: : 112 mm Hloubka: : 86 mm Barva: : Černá Materiál: : Ocel

Svislé i vodorovné naklápění, natáčení a rotace

Odnímatelná bezpečnostní pojistka

Druhým tipem je pak držák Stell SHO 5000, který unese až 25 kilogramů a je polohovatelný do 45 stupňů. Reproduktor na něm umístěný pak můžete otáčet horizontálně o 360 stupňů a vertikálně o 8,5 stupně. Tentokrát do vašeho cenného repra nemusíte vůbec vrtat. Vrtáte pouze do zdi, k níž šrouby přichytíte držák a následně reproduktor přimontujete pomocí speciálních svorek s nastavitelnou roztečí od 135 do 280 milimetrů. Držák SHO 5000 zakoupíte za 945 Kč.

Technická specifikace:

Nástěnné držáky na reproduktory (pár)

Náklon: : +/- 7,5° Natočení: : +/- 45° Maximální nosnost: : 25 kg Šířka: : 135–280 mm Výška: : 142 mm Hloubka: : 152 mm Barva: : Černá Materiál: : Ocel

Svislé i vodorovné naklápění a natáčení