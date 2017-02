Podle čeho Češi kupují televize

Srovnávací portál Srovname.cz ve spolupráci s analytickou firmou Yeseter zmapoval, podle čeho si čeští spotřebitelé vybírají, jakou televizi si koupí.

Průzkum mezi potenciálními kupujícími ukázal, že například 50 procent z nich zajímá hlavně typ obrazovky, 17 procent rozlišení a 10 procent úhlopříčka. Typy obrazovek, které uživatele zajímají, jsou následující – LED (36 %), LCD (33 %), OLED (18 %) a plazma (13 %). Více než dvě třetiny (67 %) spotřebitelů by preferovaly Ultra HD rozlišení, téměř čtvtina (24 %) Full HD a 9 % HD Ready.

Pozn. HDmagu: 13 % zájem o plazmu nás pobavil. Přemýšlíme jen jestli o tom že plazmové televizory zmizely z trhu před více než rokem „výzkumníci“ tuší – patrně ne, jinak to v průzkumu nezjišťovali. Podobně je tomu ostatně s LED vs LCD (LCD s katodovým podsvícením se už také prakticky nevyrábějí ani neprodávají). Zajímavější je odpověď na otázku rozlišení, sami bychom si už také nekoupili nic horšího než UHD, byť dostupnost obsahu je zatím velmi omezená – nicméně stále je třeba si dávat pozor, aby UHD televize byla vybavena HDMI 2.0 (nebo vyšší verzí) a zajímá-li vás klasické vysílání podporovala příjem programů ve formátu H.265 – to, jak naznačuje průzkum dál, řada zákazníků netuší.

Zajímavé je, že lidé nevěnují příliš velkou pozornost přechodu standardu z DVB-T na DVB-T2, neboť z analýz diskusí na internetu vyplynulo, že zatímco 49 procent Čechů zmiňuje standard DVB-T, u DVB-T2 je to jen 41 procent. Dále 54 procent diskutujících zmiňuje Smart TV a jen zbývajících 46 procent klasické TV.

Pozn. HDmagu: jak jsme již uvedli, podporu DVB-T2 a zejména H.265 je dobré v TV mít, nicméně živé vysílání považujeme za mrtvé. Smart TV je u většiny modelů spíš na zlost – skutečně bohatá nabídka aplikací jen jen pro novější modely Samsungu, u ostatních bývá problém s podporou, aplikacemi a jejich (ne)existencí. Ideální by v tomto směru mohl být Android, pro který většina poskytovatelů IPTV sice má aplikace – ty jsou ale často optimalizovány a certifikovány jen pro klasická mobilní zařízení a nikoliv prostředí a zařízení Android TV. Kéž by se situace v tomto směru zlepšila. Tak či onak považujeme za nejlepší volbu koupi některého z lepších Android TV media boxů (se čtyř či osmijádrovým procesorem a plnou podporou 4K/HDR pochopitelně). A v takovém případě je vlastně skoro jedno jak chytrá vaše TV původně je.

V souvislosti s tím je zajímavá preference Hbbtv před Iptv. V případě Hbbtv je totiž podstatné, jaké funkce jsou dostupné – pokud je to jen hezčí teletext, je Hbbtv k smíchu. Jestliže je ale možné vstupovat např. do archivu předchozích dílů běžícího pořadu, nebo přepnout na žívý stream a posouvat se v něm, pak to smysl má. Ale tohle všechno (a víc) může zvládnout i dobře navržená IPTV – a jsme zpět u platforem a Androidu…

Z konektivity si největší pozornost zasluhuje HDMI (48 %), následované USB (39 %) a SCART (13 %). A pokud jde o výrobce, zde se lidé v diskusích ve 26 % případů zmiňují o značce Samsung, následované Sony a LG (po 18 procentech), Philips (10 %), Panasonic (9 %), Orava a Sharp (po 5 procentech). Největší zájem je potom o televize v cenové relaci od 10 do 15 tisíc korun.

