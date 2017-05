Nový router TP-Link zvládne 4K video i on-line multiplayer

Společnost TP-Link představuje na trhu nový přírůstek ve své nabídce routerů. Tentokrát jde o nadprůměrně rychlý Archer C5400, jenž je určen pro domácnosti.

Rychlost v tomto případě není jen marketingový pojem. Maxima totiž dosahuje až při 5,4 Gbit/s, což je několikanásobek v porovnání s běžnými AC routery pro domácí připojení k internetu. Mohou za to jak použité technologie, tak podpora trojice pásem, z nichž jedno (do max. 1 000 Mbit/s) je dostupné ve 2,4 GHz, a dvě (každé z nich do max. 2 164 Mbit/s) pak v 5 GHz.

Jak je již zvykem, je možné přiřazovat jednotlivá pásma různým úlohám, a tento směrovač to zvládá dokonce i automaticky. Výhodou je, že rychlost routeru dostačuje třeba i streamovanému videu ve 4K rozlišení nebo paralelnímu (multiplayerovému) hraní on-line her.

K dispozici je taktéž podpora technologií Broadcom NitroQAM či 4-Stream, které samy o sobě dle výrobce navyšují rychlost o 25 % a díky tomu umožňují maximální technicky dostupné rychlosti standardu 802.11ac. K tomu samozřejmě připočítejte ještě osm externích antén s podporou beamformingu, Smart Connect či MU-MIMO.

Zdroj: TZ TP-Link