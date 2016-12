Nový nahrávací systém Korg zdigitalizuje vinyly

Společnost Korg, která je ve světě známá jako výrobce kláves a syntetizérů, představila nový DSD nahrávací systém, který dokáže nahrávky na vinylových deskách přetransformovat na digitální soubory ve vysokém rozlišení.

Model s názvem DS-DAC-10R je považován za první USB DAC/ADC (digital > analog/analog > digital) převaděč s integrovaným sluchátkovým zesilovačem, fono vstupem s pohyblivým magnetem, a asynchronním dvou-směrným ovládáním USB pro nahrávání a přehrávání v nativním 1bitovém DSD nebo PCM zvuku ve vysokém rozlišení.

Systém, podporující 2,8 nebo 5,6MHz DSD a PCM až do 24/192 kHz „umožňuje fanouškům retro zvuku spravovat svou kolekci desek jako hudební data a jednodušeji si ji užívat, bez povrchového hluku […],“ tvrdí zástupce společnosti Essence for Hi Res Audio, která zařízení dodává na americký „audiofilský“ trh.

Fono zdířky umožňují modelu DS-DAC-10R přímé připojení ke gramofonu, takže desky mohou být rychle konvertovány skrze DSD do datových souborů ve vysokém rozlišení.

Cena nahrávacího systému Korg DSD-DAC-10R byla výrobcem stanovena na 599 USD, což je v přepočtu okolo 15 200 Kč. Uvidíme, zda a kdy se novinka dostane na český trh (nicméně vždycky tu máme zahraniční internetové obchody).

Zdroj: Soundandvision.com