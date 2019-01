Nové desktopové procesory od Intelu se zbavují integrovaných GPU

Intel na veletrhu CES předběhl konkurenční AMD a představil novou řadu procesorů – již devátou generaci čipů řady Core – kterou již brzy vydá.

Nová řada procesorů obsahuje následující modely:

Intel Core i3–9350KF: 4 jádra, 4 vlákna, žádná integrovaná grafika, taktovací frekvence 4,0 GHz až 4,6 GHz Intel Core i5–9400: 6 jader, 6 vláken, Intel UHD Graphics 630, taktovací frekvence 2,9 GHz až 4,1 GHz Intel Core i5–9400F: 6 jader, 6 vláken, žádná integrovaná grafika, taktovací frekvence 2,9 GHz až 4,1 GHz Intel Core i5–9600KF: 6 jader, 6 vláken, žádná integrovaná grafika, taktovací frekvence 3,7GHz až 4,1 GHz Intel Core i7–9700KF: 8 jader, 8 vláken, žádná integrovaná grafika, taktovací frekvence 3,6 GHz až 4.9 GHz Intel Core i9–9900KF: 8 jader, 16 vláken, žádná integrovaná grafika, taktovací frekvence 3,6 GHz až 5,0 GHz

Nové procesory se připojují ke třem dosavadním „vlajkovým“ desktopovým čipům deváté generace, které byly uvedeny v říjnu loňského roku – Core i5–9600K, i7–9700K a i9–9900K – jakož i k sérii X 9. generace pro HEDT systémy.

Nejzajímavější na tom je, že pět ze šesti nových čipů je součástí zcela nové série F, která se zbavila integrovaných grafických čipů (či je lépe řečeno deaktivovala), jež jsou součástí téměř každého mainstreamového procesoru Intel do dnešní doby. Což může být pokus o snížení nákladů, ale pravděpodobně to bude znamenat především to, že CPU budou mít chladnější provoz a budou potřebovat méně energie. V důsledku toho mohou být i vhodnější pro přetaktování.

