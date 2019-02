Nokia 9 s pěti fotoaparáty bude odhalena 24. února

Na Mobilním světovém kongresu (MWC) 2019, který se koná v únoru v Barceloně, se nějakou tu novinku pravděpodobně chystá uvést prakticky každý velký výrobce.

Představení novinek už potvrdili giganti jako Samsung, LG, Sony a Nokia; má jít o zařízení Galalxy S10, LG G8 a Sony Xperia XZ4, jenže co se týče čtvrtého z výrobců, u toho až doposud nebylo jisté, co si pro nás do Barcelony vlastně chystá.

Před několika dny ovšem Nokia (respektive HMD Global) potvrdila, že její akce na MWC 2019 proběhne 24. února. A chystá se prý něco velkého. Co to bude, to teď už víme díky oficiální upoutávce, kterou firma zveřejnila.

Nyní tedy s jistotou víme, že po mnohých zdrženích bude 24. února oficiálně uvedena vlajková loď Nokia 9. Upoutávka na akci totiž ukazuje stejné uspořádání s pěti fotoaparáty, o němž víme, že bude součástí právě Nokie 9.

Ačkoliv to na první pohled není patrné, bližší pohled bez všech pochybností odhalí úžasný fotoaparát Nokie 9 s pěti snímači. Po boku Nokie 9 mohou být odhaleny i další smartphony, jako Nokia 8.1 Plus a Nokia 1 Plus, což by mohlo znamenat, že si finská značka právě tento večer v Barceloně uzme pro sebe.

Zdroj: Phone Arena