Nintendo oznámilo globální dostupnost konzole Switch

Model Nintendo Switch byl oficiálně představen v říjnu 2016, více jsme se pak o něm dozvěděli v lednu 2017. V portfoliu výrobce má nahradit konzoli Wii U, které se nikdy nepodařilo konkurovat zařízením PlayStation 4 nebo Xbox One.

Switch je unikátní svým pojetím. Nintendo začalo vydávat hry na mobilní zařízení s iOS a Androidem, ale přesto má za to, že stále existuje prostor pro dedikované herní zařízení, a tak vydalo Switch jako hybrid. Doma jej můžete připojit k televizi skrze dokovací stanici, mimo domov si jej pak můžete odnést jako tablet.

Uvnitř se nachází procesor Nvidia Tegra, který zvládne hry až do obrazové kvality Full HD 1080p. Kromě toho Nintendo nachystalo nové herní ovladače Joy-Con, které můžete různě kombinovat.

Mnoho herních titulů zatím k dispozici není, ale Nintendo společně s partnery slíbilo, že v průběhu následujících měsíců a let přibydou další. V současné době si můžete zahrát hry typu Legend of Zelda: Breath of the Wild, Just Dance 2017, 1–2-Switch a Super Bomberman R. Jedna hra má stát do 1 500 Kč.

K budoucím titulům se řadí Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Minecraft: Story Mode, Skylaners Imaginators, Rayman Legends, Skyrim, Minecraft, NBA 2K18 a Arms.

Nintendo Switch je na evropských trzích k dispozici za 330 eur, tedy v přepočtu necelých 9 tisíc korun.

Zdroj: FlatpanelsHD