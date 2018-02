Leema Acoustics oslavuje výročí novým zesilovačem

Audio značka Leema Acoustics z Walesu slaví desáté výročí svého zesilovače jeho upgradovanou výroční edicí.

Hydra II je již druhým produktem značky Leema (po Tucana II Anniversary Edition), který se dočkal výroční verze.

Cena zařízení je o tisíc liber vyšší v porovnání s původní Hydrou II, což lze ospravedlnit několika na první pohled neviditelnými zlepšeními, jež provedl spoluzakladatel Leemy Lee Taylor.

Nové tištěné plošné spoje obsahují dvakrát tolik mědi, což má redukovat odpor a vylepšit šíření výkonu; upgradu se dočkaly taktéž kapacitory a transformátory zesilovače.

Změněna byla i kabeláž směřující od plošných spojů ke koncovkám pro připojení reproduktorů – nyní je součástí zesilovače kabel Reference 2 z dílny výrobce.

Co by to však bylo za výročí bez placky? Ano, za svých tisíc liber navíc získáte u Hydra II Anniversary Edition malý odznáček s nápisem Anniversary Edition na předním panelu. Celkově se tedy cena zařízení vyšplhá na 4 795 liber (138 tisíc korun). Vybrat si můžete z černého a stříbrného provedení.

Zdroj: What Hi-Fi?