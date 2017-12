Kvalitní router pro domácnost: TP-Link TL-WDR3600 (recenze)

S rostoucím počtem tabletů, které doplňují domácí notebooky, je stále důležitější zvolit pro svoji síť vhodný router, který zvládne posílat megabity dat nejenom po drátech, ale také vzduchem. A to i v prostředí husté zástavby měst, kde není o sousední překryv jiných sítí rozhodně nouze.

Tentokrát jsem si z nabídky na trhu vybral parametrově zajímavý TP-Link TL-WDR3600, který spadá do kategorie označované N600. Jde tedy o Wi-Fi router pracující v pásmech 2,4 a 5 GHz, kde v každém dosahuje teoretické propustnosti 300 Mbit/s (300 + 300 = 600; z toho tedy N600). TP-Link navíc i u tohoto modelu drží tradiční cenovou politiku, díky níž ve většině případů jeho produkty vycházejí minimálně jako výhodná koupě.

Černá třitisícešestistovka nepřišla minulý rok na svět sama, má ještě výkonnějšího sourozence v podobě modelu WDR-4300 se třemi anténami, který v pásmu 5 GHz zvládne 450 Mbit/s (N750). Nabízí také lepší možnost nastavení některých parametrů sítě (byť ani tento router neumí Guest síť) a může sloužit i jako server pro webovou kameru, ale tahle nadstavba samozřejmě něco stojí. Pro běžný provoz se alespoň papírově jevila 3600 jako vyváženější z hlediska výkon/cena.

Router nabídne tradiční konfiguraci portů – 1× WAN + 4× LAN (všechny 10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n a 2× USB 2.0. Konfigurace z technického hlediska proběhla dobře, nicméně mi vadila absence českého rozhraní. I když lze předpokládat, že člověk instalující router má potřebné znalosti, může jít o kamaráda nebo známého, který není vždy po ruce a občasným „uživatelským“ zásahům se prostě nevyhnete. Obvykle je nutné něco rychle nastavit a druhá strana technikou nedotčena je natolik ve stresu, že z ní bývá obtížné dostat i v jaké záložce rozhraní se právě nachází. Pro připojení k bezdrátové sítí se nabízí i funkce QSS (WPS), která podobnám postupem jako připojení Bluetooth, umožňuje „spárovat“ zařízení do sítě. Pokud vím, nikdo z redakce ji (kromě testů) nepoužívá, protože dáváme přednost tradiční konfiguraci. Navíc sice nejnovější routery tlačítko QSS (WPS) mají, ale totéž nelze říct o zařízeních, která budete do sítě chtít připojit. V případě, že zařízení nemá QSS tlačítko, následuje tradiční metoda s využitím PINu, a to už k zadání uživatelské jména a hesla je skutečně malý kousek.

Ale zpět k samotnému routeru. Ten je osazen čipem Atheros AR9344 a hardwarovým NATem, takže jsem očekával pouze malé rozdíly v propustnosti z hlediska připojení WAN-LAN a LAN-LAN. V konfiguraci s příchozími daty přes WAN port se pohybovala průměrná rychlost na hranici 931 Mbit/s, v případě přenosu uvnitř sítě šlo pak o 940 Mbit/s. Pro domácí síť s dvojicí desktopů, domácím NASem a připojenou Smart TV naprosto dostačující. Kromě tradičních RJ-45 portů (ethernet) může router sloužit jako share/FTP/media server a print server díky dvojici USB portů. Na ty lze připojit externí pevný disk nebo tiskárnu. V případě FTP/media serveru však s testovanou verzí firmwaru nebylo možné sdílet celý disk, ale bylo nutné nastavit sdílení po jednotlivých složkách.

Důležitější se však v dnešních dnech stává bezdrátová síť. Kromě notebooků k ní doma připojujeme telefony, tiskárny, AV techniku, prostě všechno co má Wi-Fi rozhraní. Početnější rodina tak nemá problém zatížit síť desítkou zařízení. Pro test jsem použil notebooky osazené Intel Advanced-N 6235 i 6300 a porovnal jak příchozí (WLAN-LAN), tak odchozí komunikaci (LAN-WLAN) v obou pásmech 2,4 GHz/5 GHz na vzdálenost 10m. V odchozím směru (z notebooku do routeru; LAN-WLAN) router jel rychlostí 78/120 Mbit/s (2,4/5 GHz), u WLAN-LAN pak 83/117 Mbit/s. Při vytvoření sítě 3 souběžně komunikujících notebooků si router udržel svůj výkon. Výsledná čísla byla 70/118 a 83/108 Mbit/s a sledovaný film běžel plynule. Podobné hodnoty jsem dostal i při provozu jednoho notebooku přes cihlovou příčku. Pro srovnání – bitrate Blu-ray disků je 40 Mbit/s, 720p ripy se pohybují okolo 10 Mbit/s a seriálové HDTV do 2 Mbit/s. Pokud máte ovšem na domácí síti náruživé hráče on-line her, zvolte raději model 4300, který proti TL-WDR3600 umožňuje prioritizaci portů a programů, takže máte možnost se vyhnout dalšímu zvýšení pingu v domácí síti.

Dvoupásmový TL-WDR3600 je velmi dobře vybavený router se všemi potřebnými nástroji pro provoz běžné domácí sítě s vyšším multimediálním provozem, s dostatečnou propustností i na větší vzdálenost a za slušnou cenu. Po zakoupení lze standardní 2letou záruku prodloužit registrací na 5 let. Levnější alternativou od stejného výrobce pro vás může být TL-WR1043ND, který má ale nižší výkon (pouze pásmo 2,4 GHz), nebo dražší a vybavenější již zmiňovaný TL-WDR4300.

Základní údaje

Standardy Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n Rozhraní: 4× RJ-45 (LAN, 10/100/1000 Mbit/s), 1× RJ-45 (WAN, 10/100/1000 Mbit/s), 2× USB 2.0 Anténa: 2× odnímatelná všesměrová Přenosová rychlost: až 300 Mbit/s (2,4 GHz), až 300 Mbit/s (5 GHz) Vysílací výkon: < 20 dBm (EIRP) Zabezpečení Wi-Fi sítě: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK šifrování Podpora WAN: Dynamic IP/ Static IP/ PPPoE/ PPTP (Dual Access)/ L2TP (Dual Access)/ BigPond Rozměry: 243×160,6×32,5 mm Cena: 1 791 Kč

Mohly by vás zajímat naše další recenze Blu-ray filmů a HD elektroniky »