Grand Tour i celý Amazon Prime už si pustíte i u nás - levně, legálně a brzy i ve 4K

Americký Amazon udělal chytrý tah, když využil „vyhazovu“ (respektive odchodu) týmu Top Gearu z BBC a dal trojici moderátorů prostor v novém pořadu The Grand Tour.

Grand Tour patří do původní produkce Amazonu, v níž najdete řadu dalších seriálů (například Man In The High Castle, který nás zpočátku nadchnul, ale pak spíše trochu zklamal) – přehled původní tvorby nabízí například Wikipedia (https://en.wikipedia.org/…ed_by_Amazon).

Na Prime je ale ke shlédnutí řada dalších známých seriálů což z něj při ceně 2,99 eur měsíčně (platí prvních 6 měsíců, poté 6 EUR) dělá velmi atraktivní nabídku. Máto to jeden jediný háček, Amazon zatím nenabízí žádný dabovaný obsah (to bychom považovali spíše za výhodu) a bohužel ani České titulky. Pro ty kdo se spokojí s anglickými, nebo jako někteří v naší redakci titulky nepotřebuje se ale jedná o skvělou nabídku. Tak hurá na Amazon.

Za zmínku stojí i podpora HDR (kterou musí mít samozřejmě i koncové zařízení, na němž sledujete), a brzy i 4K/Ultra HD rozlišení.

