Gramofon za milion? Technics ukazuje, že to jde

Nemáte-li hluboko do kapsy, možná vás zaujme další z mnoha možností, jak utratit své přebytečné úspory – gramofon Technics SP10 MK3 NGS v červené barvě Ferrari.

Konkrétní designové provedení gramofonu – barevné a materiálové – nese v originále název Ferrari Corsica Red Micro Suede. Novinka vás vyjde na pouhých 38 895 amerických dolarů, tedy něco málo přes milion korun. Tuto částku ale přešvihnete poté, co zaplatíte dalších 695 dolarů za poštovné, pokud si tedy pro novou chloubu vaší Hi-Fi sestavy nepřiletíte osobně.

Gramofon se poprvé objevil na on-line tržišti s high-endovou audio technikou Audiogon. Někteří nadšenci si možná ještě vzpomenou na to, že jde o předělávku původního modelu Technics SP10 MK3 NGS, který vznikl počátkem 80. let. Nový kousek je však vyráběn ručně a dokončen specializovanou firmou Artisan Fidelity.

A proč tak vysoká cena? No, asi proto, že se v názvu nachází slovo Ferrari. To by mohlo stačit, ne?

Zdroj: WhatHiFi